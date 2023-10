zaterdag 21 oktober 2023 om 13:14

Manon Bakker heerst van start tot finish in Cyclocross Heerderstrand

Manon Bakker heeft de Cyclocross Heerderstrand gewonnen bij de vrouwen. De Nederlandse veldrijdster, die een halve thuiscross afwerkte, reed in de eerste ronde al weg en kwam met een grote voorsprong over de streep. Lauren Molengraaf en Femke Gort mochten mee op het podium.

Op voorhand was Manon Bakker de renster naar wie iedereen keek. Haar trainer is namelijk de organisator van de nieuwe C2-veldrit in Heerde, waardoor een deelname een ‘beetje verplicht was’. Veel concurrentie was er niet voor Bakker, al was de verwachting dat Lauren Molengraaf toch wat tegenstand zou bieden.

Bakker meteen solo

Het was ook Molengraaf die als eerste het veld in kon duiken. Ze deed dat samen met Puck Langenbarg, die tevens een goede start had. Lang reden Molengraaf en Langenbarg echter niet aan kop, want Bakker nam al snel het commando over. De renster van Crelan-Corendon voerde de forcing en sloeg meteen een gaatje.

Niemand was in staat om het tempo van Bakker te volgen. In de achtervolging volgden Molengraaf en Femke Gort na een aantal rondes al op meer dan twintig seconden. De strijd om plaats twee was spannender dan die voor de overwinning, want het was al snel duidelijk dat Bakker zou winnen. Molengraaf en Gort bleven langer bij elkaar, maar uiteindelijk kon Molengraaf haar concurrente toch kraken.

Eerste zege van het seizoen

Zodoende werd Molengraaf tweede voor Gort, maar dat was op ruime afstand van Bakker. Zij soleerde op knappe wijze naar de zege. Het was haar eerste zege van het seizoen. Bakker eindigde wel al meermaals in de top-3 dit seizoen.

Uitslag Cyclocross Heerderstrand vrouwen

1. Manon Bakker

2. Lauren Molengraaf

3. Femke Gort

4. Xaydee Van Sinaey

5. Iris Offerein