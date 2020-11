Manager Riwal Securitas verwacht snel duidelijkheid over toekomst

Zien we Riwal Securitas na de winter terug in het wielerpeloton? Voor een definitief antwoord moeten we waarschijnlijk nog acht tot tien dagen wachten, zo laat CEO Steffen Kromann weten aan Extrabladet.dk.

Dat Riwal Securitas in de financiële problemen verkeert, is geen nieuws. Ook de inschrijving bij de UCI voor 2021 verloopt niet zonder problemen, aangezien de zoektocht naar sponsoren opnieuw vertraging heeft opgelopen. Riwal Securitas heeft de UCI inmiddels om uitstel gevraagd om de inschrijving voor 2021 op orde te krijgen.

“Ons doel zien we aan de horizon, maar helaas is het proces opnieuw vertraagd omdat leveranciers en sponsoren zich last minute teruggetrokken hebben”, zo liet de ploeg eerder weten. Kromann verwacht nu eind november/begin december duidelijkheid te kunnen verschaffen over de toekomst van Riwal Securitas.

Met Nick van der Lijke, Piotr Havik, Arvid de Kleijn, Elmar Reinders en Martijn Budding stonden afgelopen seizoen vijf Nederlanders onder contract bij de ploeg. De Kleijn heeft in Rally Cycling al een nieuwe ploeg voor 2021 gevonden, Havik is nog altijd druk op zoek naar een werkgever voor volgend jaar.

“We willen ook wel een teken van leven horen”

“Sinds eind oktober hebben we geen update meer gehad van Riwal”, vertelde Havik vorige week nog aan WielerFlits. “Het wordt steeds moeilijker maar mijn manager is in gesprek met twee profploegen, al is er nog niks concreets. Als je het me nu vraagt, dan zeg ik dat ik eerder naar een ander team vertrek dan dat Riwal doorgaat.”

“Maar de ploeg heeft nog geen definitieve ‘nee’ gezegd tegen ons. Dat is ook een antwoord en ik hoop dat ze het ons zo snel mogelijk laten weten”, geeft hij aan. “Meerdere renners hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden. We weten dat het management bezig is, maar we willen ook wel een teken van leven horen.”