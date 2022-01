Manager Arkéa-Samsic: “Ik heb twee keer de kans gehad om een WorldTourlicentie te kopen”

Emmanuel Hubert heeft in L’Équipe aangegeven dat hij tot twee keer toe geweigerd heeft om een WorldTourlicentie te kopen. “Ik wilde dat onze filosofie werd gerespecteerd.” Verder is de manager van Arkéa-Samsic eerlijk in de evaluatie van zijn belangrijkste renners.

“Ik heb twee keer de mogelijkheid gehad om een WT-licentie te kopen, maar ik heb geweigerd. Ik wilde dat onze filosofie werd gerespecteerd, dat is namelijk om die licentie te verdienen vanuit een sportief oogpunt. We zullen over een paar maanden weten of ik gelijk had of dat ik de juiste wagon gemist heb.” De directe concurrenten voor zo’n licentie lijken in de eerste plaats Lotto Soudal, Cofidis, TotalEnergies en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux te zijn. Lotto Soudal-CEO John Lelangue vertelde aan WielerFlits dat hij zich geen zorgen maakt over hun licentie.

Om genoeg punten te verzamelen voor hun licentie zal Arkéa-Samsic onder anderen moeten rekenen op Nairo Quintana, Nacer Bouhanni en Warren Barguil. Hubert deed een opvallende uitspraak over Barguil. “Warren is zo gepassioneerd door de sport, maar hij benadert het vaak langs de verkeerde kant. Hij bekijkt het al te vaak vanuit een soort ‘plezier hebben-kant’. Ik begrijp hem en ik kan het hem niet kwalijk nemen, maar vandaag staat er veel geld op het spel. We vergeten hem soms eraan te herinneren dat hij de benen heeft om de top 5 van de Tour te halen of om een klassieker als de Waalse Pijl te winnen”, vertelde Hubert aan CyclismActu.

Over Quintana en Bouhanni

Hubert gaf aan dat Quintana moest aanpassen toen hij bij de Franse ploeg kwam. Naast logistieke aanpassingen, waren dat ook sportieve. “Hij was iets anders gewoon bij Movistar, hij vond niet hetzelfde opofferingsvermogen bij zijn teamgenoten. Om te slagen moet Nairo een team hebben dat echt toegewijd is en er moeten vier of vijf ploegmaten zijn die exclusief voor hem klaarstaan.”

Ook voor Bouhanni was de manager eerlijk. “Normaal gezien zou hij ons ongeveer tien overwinningen per jaar moeten brengen, daarom hebben we hem dan ook aangenomen. Ik heb het er onlangs met hem over gehad en hij is er zich van bewust. Langs de andere kant had hij met een beetje geluk een etappe kunnen winnen in de Tour vorig jaar”, doelde hij op een tweede en twee derde plaatsen van Bouhanni.