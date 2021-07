Bouhanni baalt na derde plaats: “Kwam nog goed opzetten”

Nacer Bouhanni heeft een uitstekende start van de Tour de France achter de rug. Tijdens de eerste zes etappes wist de sprinter van Arkéa-Samsic drie keer naar een podiumplek te sprinten. Donderdag in Châteauroux werd hij derde, achter Mark Cavendish en Jasper Philipsen. “Het is erg jammer, omdat ik in de laatste meters nog goed op kwam zetten”, vertelt hij.

“Er werd in de finale nog gevallen, maar ik wist die crash nog net te ontwijken”, legt Bouhanni uit. “Daarna deden mijn ploeggenoten een goede inspanning om terug naar voren te komen. Clément Russo deed goed werk, waarna Daniel McLay mij in het gedrum bracht.”

Volgens Bouhanni was het een nerveus gedoe in de slotkilometers. “Toen ik zag dat we best ver van achteren zaten, riep ik dat de ploeg mij naar voren moest brengen. Zeker toen ik zag dat Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick-Step hun treintjes op de rails hadden. McLay wist mij terug te brengen in de strijd om de ritzege, maar het is jammer dat die valpartij ons een belangrijke inspanning kost op twee kilometer van de meet.”

De sprinter van Arkéa-Samsic baalt. “Want voor die valpartij zaten we erg goed van voren. Ik wil de ploeg wel graag bedanken, er komen nog een aantal mooie sprintetappes aan volgende week”, aldus Bouhanni.