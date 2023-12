vrijdag 1 december 2023 om 18:27

Management Toon Aerts waarschuwt crossers voor lokale zuivelproducten in Flamanville

Aanstaande zondag staat de Wereldbeker in Flamanville op het menu. Dat is de plaats waar zowel Toon Aerts als Shari Bossuyt positief testten op het product letrozole metabolite. Het management van Aerts waarschuwt nu dan ook voor het eten van lokale zuivelproducten.

In januari 2022, na de Wereldbeker in Flamanville, testte Aerts positief. De crosser en zijn management dachten meteen aan een besmet product en wanneer Bossuyt een jaar later op dezelfde plaats en op hetzelfde product positief testte, waren ze helemaal zeker.

“Daarom hebben we al onze renners die zondag in Flamanville meerijden persoonlijk geadviseerd om zo weinig mogelijk zuivelproducten (zoals yoghurt en melk) uit de streek te consumeren”, vertelt het management van Aerts nu aan Sporza. Onder meer Michael Vanthourenhout en Toon Vandebosch zouden gewaarschuwd zijn. “We hebben hen ook aangeraden om al hun voeding mee te nemen uit België.”

“We baseren ons daarbij nog altijd op onze hypothese dat Toon en Shari positief getest hebben na het consumeren van zuivelproducten in Flamanville. Hun dossiers vertonen te veel gelijkenissen om dat te verwaarlozen. Letrozole metabolite kan aanwezig zijn in koemelk. Dat hun positieve test daaraan te wijten is, is onze hypothese, maar die is niet bevestigd door labo-analyses.”