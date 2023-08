woensdag 23 augustus 2023 om 16:17

Management Caleb Ewan bekijkt opties voor 2024

Het management van Caleb Ewan is op zoek naar de beste optie voor de sprinter voor komend seizoen. Dat heeft zijn zaakwaarnemer Jason Bakker laten weten aan GCN. “We gaan niet in paniek beslissingen nemen”, aldus Bakker, die weet dat Ewan ondanks een doorlopend contract mag vertrekken bij Lotto Dstny.

“De situatie is niet veranderd”, geeft de manager van Ewan aan. Na de opgave van de Australiër in de Tour de France werd er met wat modder gegooid en liet ploegbaas Stéphane Heulot aan WielerFlits weten dat Ewan vrij was om te vertrekken. Daar zou Lotto Dstny, ondanks een contract tot eind 2024, niet voor gaan liggen. Sindsdien kwam Ewan niet meer in actie.

“Beide partijen staan open voor meerdere opties, zolang het maar in samenwerking gaat. We gaan niet in paniek beslissingen nemen”, zegt Bakker. “Ik geloof serieus dat Caleb en Lotto Dstny de verhoudingen kunnen herstellen. Maar als er een beter scenario is voor beide partijen, dan gaan we die optie ook bekijken.”

Volgens CEO Heulot ligt de bal bij het kamp-Ewan. “Hij heeft de keuze om hierover te beslissen. Ik heb geen informatie meer gehad van zijn management, dus ga ik ervan uit dat ze een nieuwe ploeg zoeken”, vertelt hij aan GCN.

Lotto Dstny heeft haar vertrouwen uitgesproken in Arnaud De Lie. De jonge Belgische sprinter heeft zijn contract verlengd tot eind 2026.