Caleb Ewan mag vertrekken bij Lotto Dstny

Caleb Ewan mag als hij wil vertrekken bij Lotto Dstny. Teammanager Stéphane Heulot laat in gesprek met WielerFlits weten dat ze hem niet aan zijn doorlopende contract zullen houden. “Als hij bij een andere ploeg gelukkig kan worden, dan gunnen wij hem dat.”

De sprinter en de ploeg leven momenteel op gespannen voet. In de dertiende etappe verliet hij roemloos de Tour de France. De ploeg had geen goed woord over voor die opgave. “Zo stap je niet uit de Tour. Hij heeft gewoon het hoofd laten hangen. Op een manier waar ik geen goed woord over kan zeggen. Een echte kampioen tilt zijn ploeg op, die doet dit niet”, zei Heulot op de dag van de opgave tegen Het Nieuwsblad.

De 29-jarige Australiër is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Belgische ploeg. Als het aan Heulot ligt blijft het daarbij en mag Ewan vroegtijdig vertrekken naar een nieuwe ploeg. “Als hij een ander team vindt zullen wij hem niet vasthouden aan zijn contract”, klinkt het.

De onvrede tussen de renner en de ploeg suddert al een tijdje. In de UAE Tour (eind februari) zou Ewan zich al eens kritisch hebben uitgelaten over een aantal zaken binnen de ploeg.

In de Tour werd de sfeer niet veel beter door het uitblijven van een ritzege. Ewan begon goed aan de drieweekse door Frankrijk met een derde plaats in Bayonne en daags nadien een tweede plek in Nogaro. Bij de sprintkansen in Bordeaux (45e) en Moulins (15e) kwam hij niet in de buurt van het podium.

