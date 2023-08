woensdag 23 augustus 2023 om 09:59

Lotto Dstny slaat slag: ploeg breekt contract met goudhaantje Arnaud De Lie open

Lotto Dstny kan nog minstens drie seizoenen rekenen op Arnaud De Lie. De Belgische ploeg heeft namelijk het contract van zijn 21-jarige kopman opengebroken en met twee jaar verlengd. Zo koerst de Waalse krachtpatser nog tot minstens eind 2026 in het tenue van Lotto Dstny.

De Lie blijft zo ook de komende jaren het absolute uithangbord van Lotto Dstny. “Verlengen bij Lotto Dstny was voor mij een logische keuze. De ploeg heeft vanaf het begin veel vertrouwen getoond in mij en dat voelde meteen heel goed aan. Daarnaast is het project dat het management me heeft voorgesteld voor de komende jaren veelbelovend. De ploeg gaat in op elk detail en blijft in performance investeren, om zo het beste uit zijn renners naar boven te halen. Al die zaken zorgden ervoor dat ik met plezier bijtekende”, klinkt het.

CEO Stéphane Heulot is uiteraard ook in de wolken, nu een van de grootste talenten van het peloton voor nog eens twee seizoenen heeft bijgetekend. “Met het oog op de toekomst was de contractverlenging van Arnaud De Lie een prioriteit. We zijn dan ook zeer verheugd dat één van de grootste Belgische wielertalenten langer bij Lotto Dstny aan boord blijft. Vanaf het moment dat Arnaud binnenstapte in het Development Team, kende hij een enorme ontwikkeling en werd hij door zijn straffe prestaties snel één van onze kopmannen.”

“Iedereen binnen de ploeg en ook Arnaud zelf is ervan overtuigd dat er nog een mooie groeimarge is. Deze langdurige verbintenis geeft ons de kans om binnen Lotto Dstny de volgende stappen te zetten, zodat we samen met Arnaud zijn ambities kunnen waarmaken. We kijken alvast heel erg uit naar wat de toekomst in petto heeft”, besluit de Franse oud-renner.

De Lie, die vandaag zal beginnen aan de Renewi Tour, maakte begin 2022 zijn debuut bij de beroepswielrenners en staat inmiddels al op zestien profoverwinningen. Vorig jaar was hij in zijn debuutjaar al goed voor negen zeges en dit seizoen staat de teller al op zeven. Veelwinnaar De Lie heeft echter nog iets op zijn verlanglijstje staan. “WorldTour-winst in één van komende wedstrijden zou fantastisch zijn. Ik heb alvast een heel goede vorm te pakken en het zou een heel mooie afsluiter zijn van het seizoen.”