Man in vorm Valgren: “Deze overwinning draag ik op aan de ploeg”

Dat Michael Valgren momenteel in een heel goede vorm steekt, is een understatement. De Deen was woensdag de beste in de Giro della Toscana en won vandaag met verve de Coppa Sabatini. “Om Sonny Colbrelli op een dergelijke manier te verslaan, is heel erg mooi”, klonk het na afloop.

Valgren won de Coppa Sabatini na uitmuntend ploegenspel van EF Education-Nippo. De Amerikaanse formatie zat met twee renners in de voorste groep en Neilson Powless wist met een late aanval in zekere zin de rode loper uit te rollen voor Valgren. “Ik kon in de finale rekenen op een goede Neilson Powless, waardoor ik wat energie kon sparen in de finale. Ik voelde me goed en wilde vervolgens de finale zo zwaar mogelijk maken.”

Valgren besloot in de laatste kilometer te versnellen en alleen Colbrelli bleek in staat om te volgen. De Europese kampioen was de grote favoriet om de wedstrijd te winnen, maar werd in de sprint gevloerd door de sterke Valgren. “Dit is een mooie manier om te winnen. Ik ben heel erg blij om Colbrelli, toch een grote favoriet voor de wereldtitel, te verslaan in een sprint bergop. Dat is toch wel zijn ding”, aldus Valgren.

De winnaar van de Giro della Toscana en Coppa Sabatini trekt straks met vertrouwen naar het WK. Valgren maakt deel uit van een ijzersterke Deense selectie, met ook nog Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Magnus Cort en Mikkel Frølich Honoré. “We gaan met een sterke ploeg naar het WK. We hopen de wereldtitel binnen te halen voor Denemarken”, is Valgren ambitieus.