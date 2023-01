Man in vorm Tibor del Grosso mikt op rood-wit-blauw: “Hoop dat we niet te veel moeten lopen”

Het is talk of the town in de Nederlandse velritwereld: het NK-parcours van zondag in Zaltbommel dat onder water staat. Mocht het al niet uitdraaien op een zwemwedstrijd, dan ligt de modderige ondergrond drassig, zompig en zuigend erbij. "Dat levert in ieder geval een eerlijke winnaar op", vertelt Tibor del Grosso aan WielerFlits. Hij is een van de twee topfavorieten bij de beloften.

De 19-jarige renner van Metec-Solarwatt kijkt uit naar het NK, waar hij samen met goede vriend David Haverdings waarschijnlijk gaat uitvechten wie zich de nieuwe Nederlands kampioen mag noemen. “Ik weet niet of het door al dat water mijn ideale rondje is”, denkt hij. “Tijdens de Wereldbeker in Hulst was het ook redelijk een bende, maar daar was ik na Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis en Mees Hendrikx de vierde Nederlander in de daguitslag.”

“Ik ben nu ook iets sterker dan vorige winter, dus ik denk dat ik het moet kunnen”, gaat hij verder. “Wel hoop ik dat het niet te veel lopen is, want dat vind ik vooral iets minder leuk. Maar een moddercross is wel heel eerlijk. Wie daar het hardste rondrijdt, die wint. Normaal gezien zal het tussen David en mij zal gaan. Maar het blijft een lastige wedstrijd. Vorig jaar eindigde ik op het NK bijvoorbeeld ook achter Danny van Lierop. Je weet het nooit.”

Battle met Haverdings

Del Grosso en Haverdings kennen elkaar door en door. Ze wonen vlakbij elkaar en Del Grosso woonde zelfs eventjes bij de familie Haverdings in huis. Ze hebben geen geheimen voor elkaar en kennen dus elkaars zwakke plek. “Komend weekend misschien wel”, lacht Del Grosso. “Afgelopen week was hij niet zo fit. Maar David is een super complete crosser. Hoe hij afgelopen weken tussen de elites rondreed, was bizar!”

De ondergrond zal uiteindelijk de doorslag geven, verwacht Del Grosso. Bovendien rijden de beloften hun wedstrijd samen met de elites. “Dat is een verschil. Rijden we een losse U23-cross, dan lig je al gauw op kop. Dan krijg je sneller een tactische wedstrijd, dan wanneer je bij Lars van der Haar probeert aan te haken en zo lang mogelijk zo hard mogelijk probeert rond te rijden. Het is van vitaal belang om een goede start te hebben, omdat het niet gaat stilvallen.”

Mocht hij geen rood-wit-blauw mee terugnemen naar het noorden, dan zal hij balen. “Maar als David gewoon beter is en ik mezelf niets kan verwijten, zal ik maandag niet heel erg boos zijn. Als andere factoren daarover beslissen, zal dat anders zijn”, lacht Del Grosso.