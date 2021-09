Malaria kan spelbreker tijdens WK in Rwanda 2025 worden

De internationale wielerunie UCI heeft deze week besloten dat Rwanda als eerste Afrikaanse land in 2025 het WK-wielrennen mag organiseren. In hoofdstad Kigali zal de strijd om de regenboogtruien plaats vinden en waarschijnlijk maakt de roemruchte ‘Muur van Kigali’ onderdeel van het parcours. Dit zal een enorme impuls voor het wielrennen in Afrika geven. Al waarschuwen experts dat malaria wel eens een dingetje tijdens dit WK kan worden.

Pascal Kolkhuis Tanke organiseert al vele jaren fietstochten naar Rwanda. Voorheen was hij diverse malen namens de KNWU chef d’equipe van de Nederlandse ploegen tijdens de WK-wielrennen. In juli was hij nog met een groep van zeventien fietsers in Rwanda. “Welke topwielrenner neemt het risico om daar malaria op te lopen? En welke topwielrenner gaat prohylaxi Malarone als beschermingsmiddel nemen?”, vraagt Kolkhuis Tanke zich af.

Hij haalt er cijfers bij. Rwanda registreerde een opleving van malaria in 2016 en 2017, waar het land in 2017 meer dan 4,8 miljoen malariagevallen registreerde. In 2016 waren er liefst 18.000 ernstige malariagevallen en werden er 700 sterfgevallen genoteerd als gevolg van malaria genoteerd.

“In de hoofdstad Kigali zal het malariagevaar minder zijn, maar malaria heerst overal in Rwanda, year-round”, vervolgt Kolkhuis Tanke. “Verder is het voor het WK gunstig dat het eind september is, want dit aan het einde van het droge seizoen wanneer het malariagevaar het minst is. Hou er echter rekening mee dat Afrikaanse malaria ‘killing’ is. Ik sta erop dat mijn gasten en ikzelf natuurlijk altijd malarone slikken. Een andere optie zijn malariatesten en direct een lokale driedaagse kuur Quartem nemen wanneer je het krijgt. Maar de malariaverschijnsels kunnen zich ook pas lang na thuiskomst tonen.”

Deet

Bij de wielerploegen is het gevaar van malaria in Rwanda bekend. Ook de medische staf van Jumbo-Visma erkent dat er heel serieus met het voorkomen van malaria in Rwanda moet worden omgegaan: “Er zijn in onze ogen twee opties. Je continue heel goed insmeren met deet waardoor je niet gestoken wordt door malariamuggen. En inderdaad malarone slikken, maar dat middel heeft de nodige bijwerkingen.”

Anderzijds zien we de laatste jaren steeds meer profploegen deelnemen aan de Ronde van Rwanda. Dit jaar vond de ronde plaats in mei en waren o.a. Israël Start-Up Nation, Team TotalEnergies, B&B Hotels van de partij met ritwinnaars uit de Tour de France als Pierre Rolland, Alexis Vuillermoz en Oscar Sevilla. De medische staf van Jumbo-Visma: “En ook in Azië rijden de grote ploegen geregeld wedstrijden in gebieden waarvan bekend is dat er malaria heerst. Malaria is iets waar we heel serieus naar moeten kijken wanneer de wielrenners naar het WK in Rwanda afreizen.”

Al wil Kolkhuis Tanke ook nog benadrukken dat Rwanda een topland is om te fietsen. “Ik ben er de afgelopen jaren van gaan houden.”