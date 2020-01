Van der Poel over zege in Brussel: “Ik had een heel goede dag” zondag 5 januari 2020 om 16:23

Van der Poel is niet altijd tevreden geweest dit veldritseizoen met zijn gevoel. Zondag liep het echter wel van een leien dakje bij de Nederlander in de Universiteitscross. “Ik had een heel goede dag”, concludeert MVDP tevreden na zijn tiende zege in tien wedstrijden.

“Het was technisch heel moeilijk”, vervolgt hij zijn verhaal. “Maar dat het moeilijk zou worden, had ik wel verwacht. Ik kwam nog even ten val omdat ik met mijn pedaal bleef haken. Het zag er heel spectaculair uit, maar zo’n harde val was het niet. Ik zocht het gras op tegen de spandoeken, dan neem je natuurlijk een risico.”

“Ik kan tevreden terugkijken op de dag”, aldus Van der Poel. “Ik heb op het lastigste stuk van de omloop het verschil gemaakt en ik heb weer een dubbel weekend gewonnen, dus ik ben alleen maar tevreden. Het was weer een mooie editie van de Universiteitscross met mooie veranderingen aan het parcours. Ik denk dat deze cross nog wel kan groeien.”

Volgende week staat de wereldkampioen als gedoodverfde favoriet aan de start van het NK in Rucphen. “Ik heb inderdaad de beste papieren. Ik ben in elke cross de gedoodverfde favoriet, maar ik kan niet ontkennen dat Corné van Kessel erg goed in vorm is”, sluit hij af.