dinsdag 26 september 2023 om 08:18

Mail van Patrick Lefevere aan renners en staf uitgelekt

Patrick Lefevere heeft een mail gestuurd naar zijn personeel en renners naar aanleiding van het nieuws dat zondag naar buitenkwam over de Belgische ploeg. WielerFlits wist toen te melden dat Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma werken aan een fusie. Aan het einde van de mail vroeg Lefevere om de inhoud niet met derden te delen, maar Global Cycling Network (GCN) heeft het volledige bericht toch in handen gekregen.

“Ik schrijf je met betrekking tot de berichten die je onlangs in de media zal hebben gezien”, begint Lefevere. “Ik besef dat dit enige onzekerheid heeft veroorzaakt, waarvoor mijn excuses.”

“Er zijn de afgelopen maanden voortdurend gesprekken geweest met verschillende partijen, omdat ik openstond voor gesprekken met iedereen die het gevoel had dat ze in ons team konden investeren en ons kon helpen verbeteren. Dat is nooit een geheim geweest”, aldus de ploegbaas van Soudal Quick-Step.

“In tegenstelling tot de berichten, zijn er op dit moment geen concrete projecten en plannen. Als dit verandert, word je geïnformeerd”, vervolgt hij. “In de tussentijd vraag ik jullie allemaal om de teamgeest en samenhorigheid te blijven tonen die ons team kenmerkt. We zijn aan het einde van een lang seizoen, maar we hebben nog verschillende doelstellingen om er weer een onvergetelijk jaar van te maken voor het team.”