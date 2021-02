Maik van der Heijden (23) zwaait veldritcarrière vaarwel in Oostmalle

Voor Maik van der Heijden zit zijn veldritloopbaan erop. De 23-jarige crosser van Parkhotel Valkenburg-ZZPR.nl-Orange Babies zwaaide in de Sluitingsprijs Oostmalle af met een 21ste plaats. Hij gaat zich nu richten op een maatschappelijke carrière bij een stukadoorsbedrijf.

Dit seizoen kwam Van der Heijden, de broer van Inge van der Heijden, slechts een keer tot een plek bij de eerste twintig. Tijdens het EK veldrijden in Den Bosch was hij twintigste. De Brabander mocht daarnaast meedoen aan alle vijf de Wereldbekers. Zijn beste uitslag behaalde hij in Tábor, waar hij 32ste werd.

In 2018 boekte Van der Heijden een van zijn grootste overwinningen. Hij wist in zijn laatste jaar als belofte de Brico Cross op de Muur van Geraardsbergen te winnen. Dat seizoen behaalde hij meerdere ereplaatsen in de U23-wedstrijden, met ook een zege in de Sluitingsprijs Oostmalle voor beloften.

Vorig seizoen wist de talentvolle Van der Heijden nog enkele successen te boeken in kleine crossen in het buitenland, maar die gingen dit seizoen vanwege de coronacrisis niet door. Daardoor was hij de afgelopen maanden vooral te vinden in de achtergrond van de elite-wedstrijden.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos

‘Tevergeefs geprobeerd de aansluiting te maken’

“Ik heb na een succesvolle periode bij de beloften de afgelopen twee seizoenen tevergeefs geprobeerd de aansluiting met de top bij de elite proberen te maken. Dat is helaas niet gelukt, ondanks de tijd en energie die ik er in gestoken heb”, vertelt Van der Heijden. “Het is daarom nu tijd geworden om me op mijn maatschappelijke carrière te richten. Ik ga aan het werk voor het stukadoorsbedrijf van mijn familie.”

“Mijn zeges in Oostmalle en Geraardsbergen, een podiumplek in de wereldbekercross van Heusden-Zolder en een tweede plek op het NK voor de beloften, springen er voor mij uit. De afgelopen seizoenen kon ik bij de elite niet aanhaken bij die resultaten, maar ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd als veldrijder”, aldus de coureur uit Schaijk.