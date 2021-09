Magnus Sheffield over transfer naar INEOS: “Altijd een ploeg geweest waar ik naar opkeek”

Het was al even bekend dat Magnus Sheffield de stap naar INEOS Grenadiers zou zetten, maar de ploeg heeft de komst van de Amerikaanse eerstejaarsbelofte nu ook officieel bekendgemaakt. Het toptalent kwam afgelopen winter over van de junioren-categorie en maakte zijn profdebuut bij Rally, maar na amper acht maanden dienst verscheurde hij daar echter zijn contract.

Sheffield bewonderde zijn nieuwe ploeg INEOS Grenadiers al van jongs af aan, vertelt hij via zijn nieuwe team. “Ik ben opgegroeid met de beelden van Team Sky op kop van de koersen. Ik kan me nog goed herinneren dat Brad (Bradley Wiggins, red.) de Tour won – dat was waarschijnlijk mijn eerste herinnering aan de ploeg. Het is altijd een ploeg geweest waar ik naar opkeek en van alle profploegen was het de ploeg waar ik onderdeel van wilde zijn.”

De 19-jarige Amerikaan ziet zichzelf als een allrounder. “Ik zou zeggen dat ik de eendagskoersen het leukst vind, vooral de kasseikoersen. Maar de eerste paar jaar bij de ploeg wil ik gewoon zien welk type terrein het best bij me past. De komende jaren kijk ik ernaar uit om zoveel mogelijk ervaring op te doen en de koersstijl te vinden die me het best ligt. En om mijn ploeggenoten te helpen winnen.”

Director of Racing Rod Ellingworth is blij met de komst van Sheffield. “Magnus heeft laten zien dat hij een moedige renner is”, zegt Ellingworth. “De manier waarop hij doelen stelt voor zichzelf en daarnaartoe werkt, is een kwaliteit die past bij de ethos van INEOS Grenadiers. Het ontwikkelen van aanstormend talent is nu een echte focus voor deze ploeg. Het zal interessant zijn om te zien hoe hij de komende seizoenen groeit.”