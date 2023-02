Magnus Cort sprint naar zege in Volta ao Algarve, Ilan Van Wilder juicht te vroeg

Magnus Cort heeft de tweede etappe van de Volta ao Algarve op zijn naam geschreven. De Deen van EF Education-EasyPost was op de Alto da Fóia de snelste van een uitgedund peloton. Ilan Van Wilder kwam juichend over de streep, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Rui Costa eindigde als derde. Cort is ook de nieuwe leider in het klassement.

Nadat Alexander Kristoff woensdag de openingsrit van de Volta ao Algarve won na een massasprint, stond er donderdag een lastigere rit op het programma in de Portugese rittenkoers. In de finale wachtte namelijk eerst de beklimming naar Picota (6,4 km aan 6,4%) en als klap op de vuurpijl de slotklim genaamd Alto da Fóia (7,7 km aan 6,1%).

Het eerste deel van de tweede etappe was echter relatief vlak. Hier ontstond een kopgroep van zes renners. De Brit Matthew Gibson (Human Powered Health), de Argentijn Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) en de Portugezen Rafael Lourenço (APHotels and Resorts-Tavira), Gaspar Goncalves (Efapel Cycling), António Ferreira (Kelly/Simoldes/UDO) en João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) vergaarden een voorsprong van ruim drie minuten op het peloton, waar het Uno-X van klassementsleider Kristoff controleerde.

Materiaalpech Arensman

Datzelfde peloton werd in de openingsfase opgeschrikt door een valpartij met acht slachtoffers. Een van hen was Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM), die de wedstrijd moest verlaten. Ook Luís Mendonça (Glassdrive Q8 Anicolor), elfde in de eerste etappe, kon niet verder. Overigens waren er ook al enkele niet-starters. Onder meer Marc Hirschi, die in de openingsrit een spaakbeen brak, was er niet meer bij.

De vroege vluchters reden lange tijd zo’n twee, drie minuten voor het peloton uit. In de finale bleven overigens enkel de Portugezen vooraan over, maar met nog een kleine dertig kilometer te gaan, werden ook zij weer ingerekend door het peloton. Op datzelfde moment zagen we Thymen Arensman plots achter het peloton. De Nederlander van INEOS Grenadiers had materiaalpech, maar kon met de hulp van Michał Kwiatkowski weer terugkeren in het pak.

INEOS-treintje

INEOS Grenadiers bepaalde het tempo op de klim naar Picota, maar net voor de top nam Kasper Asgreen het commando over. Hij leidde de uitgedunde groep naar de voet van Alto da Fóia. Daar bleef de Deen nog even de forcing voeren, maar na enkele honderden meters nam INEOS Grenadiers weer over. Kwiatkowski deed een kilometerslange beurt, alvorens Jonathan Castroviejo de snelheid nog wat verder opvoerde. Terwijl hun ploeggenoot Filippo Ganna aan het elastiek hing, verloor Milan Vader op 2,5 kilometer van de meet de aansluiting.

Een groep van zo’n dertig renners begon aan de slotkilometer, waar we geen aanvallen zagen. Het werd een sprint. In aanloop daar naartoe nam BORA-hansgrohe over van INEOS Grenadiers. Het was vervolgens Ilan Van Wilder die de sprint van ver aanging. De Belg leek op weg naar de zege en stak net voor de streep zijn hand al in de lucht, maar Magnus Cort stak hem als een duveltje als een doosje nog voorbij. Het was de Deen die met de zege ging lopen. Van Wilder werd tweede, Rui Costa derde. Cort nam ook de leiderstrui over van Alexander Kristoff.