Mads Würtz Schmidt beste vluchter in zesde etappe Tirreno-Adriatico

Mads Würtz Schmidt heeft de zesde en voorlaatste etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Na een rit van 169 kilometer was de Deen van Israel Start-Up Nation in finishplaats Lido di Fermo de beste renner van een vroege vlucht. Het peloton was uit op een massasprint, maar gaf twintig kilometer voor de meet de koplopers een vrijgeleide.

Bakelants en Van Moer in de kopgroep

Het duurde even vooraleer de kopgroep van de dag wegreed. Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) en Brent Van Moer (Lotto Soudal) zorgden voor de Belgische afvaardiging in het zestal, dat verder bestond uit Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), Nelson Oliveira (Movistar) en Emils Liepins (Trek-Segafredo). Zij kregen ruim zes minuten voorsprong.

In het peloton namen Alpecin-Fenix en UAE Emirates het initiatief, al kregen zij in de laatste zeventig kilometer bijval van Deceuninck-Quick-Step, Total Direct Energie en EOLO-Kometa. Simon Carr kwam door wat onoplettendheid hard in aanraking met een verkeersbord, maar kon wonderwel zijn weg vervolgen. Ondertussen had het peloton de grootste moeite om de koplopers terug te pakken. Twee lokale rondes voor het einde, ruim 20 kilometer voor de streep, was het verschil iets minder dan drie minuten.

Peloton valt stil

De zes koplopers mochten vanaf dat moment gaan dromen van ritsucces, zeker toen Loic Vliegen namens Intermarché-Wanty-Gobert het peloton lamlegde. Daardoor kon Mikel Landa, die vanwege pech van fiets moest wisselen, terugkeren in het pak. Stefan Küng legde zich er niet bij neer. De Zwitserse kampioen ging nog in de tegenaanval, maar dat bleek een kansloze missie. Team DSM en Astana-Premier Tech schoot ook opeens wakker in het peloton, maar op dat moment was het verschil nog altijd meer dan twee minuten.

In de slotronde zat nog een klimmetje en precies daar, een kleine 10 kilometer voor de finish, probeerde Oliveira de kopgroep uit te dunnen. Liepins was het enige slachtoffer vooraan, waardoor Oliveira, Bakelants, Van Moer, Würtz Schmidt en Velasco uit gingen maken wie de ritzege zou pakken. De vijf werkten tot in de laatste twee kilometer goed samen.

Sprint met vijf

Met een voorsprong van anderhalve minuut ging de kopgroep de slotkilometer in. Er kon daardoor gepokerd worden, maar tot een aanval kwam het niet bij de vluchters. Het draaide uiteindelijk uit op een sprint, die gewonnen werd door Mads Würtz Schmidt voor Brent Van Moer en Simone Velasco. Jan Bakelants moest genoegen nemen met plek vier.

Op ruim een minuut was Tim Merlier de snelste sprinter in het peloton. Hij hield Davide Ballerini en Elia Viviani achter zich. Daarin kwam ook klassementsleider Tadej Pogačar over de finish. Hij gaat dinsdag als leider van start in de afsluitende tijdrit.