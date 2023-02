Mads Pedersen wint slottijdrit, Neilson Powless eindwinnaar Ster van Bessèges

Mads Pedersen heeft op de slotdag van de Ster van Bessèges de lastige individuele tijdrit naar Alès gewonnen. De Deen was op het 10,6 kilometer lange parcours sneller dan het INEOS Grenadiers-tweetal Joshua Tarling en Ben Tulett. De strijd om de eindzege was ook spannend: Neilson Powless wist Mattias Skjelmose uit de leiderstrui te rijden en zo de Franse rittenkoers te winnen.

Door zijn plek in het algemeen klassement ging Mads Pedersen vroeg van start. Hij zette op de top van de 2,8 kilometer klim (aan gemiddeld 5,6%) een tijd van 15.25 minuut op de borden, wat goed was voor een gemiddelde snelheid van bijna 41,5 kilometer per uur.

Pedersen was acht seconden sneller dan INEOS-neoprof Joshua Tarling en tien seconden rapper dan Ben Tulett. Daardoor mocht de Deen toch een ritzege bijschrijven op zijn palmares. In de openingsrit werd hij nog tweede achter Arnaud De Lie op een lastige aankomst.

De strijd om het eindklassement werd een heus secondenspel. Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) verdedigde een voorsprong van vier seconden op Neilson Powless (EF Education-EasyPost) en dat lukte hem net niet. De Amerikaan was namelijk vijf seconden sneller en trok zo de eindzege naar zich toe. Pierre Latour (TotalEnergies) werd derde in het eindklassement.