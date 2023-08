Mads Pedersen wint Ronde van Denemarken na knappe tijdritzege op slotdag

Mads Pedersen heeft zich op de slotdag verzekerd van de eindzege in de Ronde van Denemarken. In de afsluitende tijdrit van 16,1 kilometer door Helsingør stond er geen maat op de kopman van Lidl-Trek, die zijn achterstand van vier seconden op ploeggenoot Mattias Skjelmose omzette in een voorsprong van 41 seconden.

Op de laatste dag stond een tijdrit van 16,1 kilometer, acht haakse bochten, vier rotondes en 114 hoogtemeters op het programma. Al vroeg lieten specialisten Daan Hoole en Jozef Cerny van zich horen. De Nederlander zette, mede door een sterk tweede deel, met 18.25 minuut een serieuze richttijd neer en reed Cerny op 23 seconden achterstand.

Thuisrijders Niklas Larsen en Casper Pedersen reden zich nog tussen Hoole en Cerny, maar voor de grote concurrenten voor de ritzege moesten we wachten tot de laatste starters. In die fase stonden natuurlijk ook de favorieten voor de eindzege aan de start. De ogen waren daarbij vooral gericht op Søren Waerenskjold, Mads Pedersen en Mattias Skjelmose.

Mads Pedersen een klasse apart

In de strijd om de eindzege ging het tussen de kopmannen van Lidl-Trek, want Skjelmose verdedigde een voorsprong van vier seconden op Pedersen. Daarachter had Magnus Cort 15 seconden voorsprong op Nicola Conci en mochten ook Florian Vermeersch (op 18 seconden van Cort) en Waerenskjold (op 20 seconden) dromen van het podium.

Waerenskjold reed een uitstekende tijdrit en bleek, in zijn trui als Noors kampioen, aan de finish ruim 11 seconden sneller dan Hoole. Maar de tussentijden van Pedersen waren nog beter dan die van Waerenskjold en ook dan die van Skjelmose. Aan het tweede tussenpunt was Pedersen al 33 seconden sneller dan zijn ploegmaat.

Grote verschillen

Aan de finish resulteerde het in een eindtijd van 17.50 minuut, waarmee hij de concurrentie verpulverde in de strijd om de dagzege én voor de tweede keer de eindzege veiligstelde in zijn thuisronde. Skjelmose werd nog wel tweede in het eindklassement en Cort wist met een knappe tijdrit zijn derde plaats in het klassement te behouden.

Daan Hoole strandde uiteindelijk op een vierde plaats in de daguitslag en met Florian Vermeersch (vijfde) en Brent Van Moer (zevende) eindigden er twee Belgen in de top-10 van het eindklassement.