Mads Pedersen wint ‘hectische sprint’ in Parijs-Nice: “Het was nipt”

Mads Pedersen heeft net als in 2022 een etappe in Parijs-Nice weten te winnen. Toen was hij de beste in de derde rit, nu schoot hij raak op dag twee. “Parijs-Nice is een heel mooie koers, dus het is heel fijn om hier te winnen”, zei de Deen in het flashinterview na afloop.

“Het was een heel hectische sprint”, vervolgde Pedersen. “Het was bijna tien kilometer rechttoe-rechtaan, met in de finale nog één rotonde. Maar het team deed het geweldig, ze hielden ons uit de problemen. Alex (Kirsch, red.) deed daarna een geweldige lead-out. Het was nipt, maar ik ben blij dat ik het haalde.”

Pedersen is dankzij de bonificatieseconden die hij bemachtigde op de streep ook de nieuwe leider. “Dat is ook mooi. Dat heb ik nog nooit gedaan in een koers als deze. Het is leuk om daar de ploegentijdrit mee te rijden. We hebben daar ook zeker een sterk team voor. We hopen met Skjelmose een goed klassement te rijden, dus het is heel belangrijk om morgen goed te rijden voor hem. We zijn nu gefocust op morgen.”

