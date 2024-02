zondag 4 februari 2024 om 15:51

Mads Pedersen trekt Ster van Bessèges naar zich toe, slottijdrit voor Kévin Vauquelin

Mads Pedersen heeft de Ster van Bessèges gewonnen. In de afsluitende tijdrit eindigde de Deen van Lidl-Trek als tweede, wat voldoende was om de eindzege naar zich toe te trekken. Fransman Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) sloot de week af met winst in de rit tegen de klok.

Later meer