vrijdag 2 februari 2024 om 15:51

Mads Pedersen slaat terug met dubbelslag in Ster van Bessèges

Mads Pedersen heeft, daags na zijn nederlaag tegen Axel Laurance, dan toch zijn etappezege in de Ster van Bessèges beet. De Deen van Lidl-Trek was sneller dan de Belg Milan Menten.

Etappe drie in de Ster van Bessèges werd vooraf geklasseerd als de koninginnenrit. Daarin trokken renners over de Col de Trélis (2,9 km aan 6,3%), Côte de Long (10 km aan 3,2%), Col de Portes (6,7 km aan 3,6%) en liefst drie keer de Col des Brousses (2,4 km aan 5,1%). Na de derde en laatste passage over deze klim, volgden er nog twaalf vlakkere kilometers.

Aan de voet van de laatste helling van de dag, bleven vluchters Simon Carr (EF Education-EasyPost), Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Alexis Gougeard (Cofidis), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) en Thomas Gachignard (TotalEnergies) voorin over. Maar hun voorsprong was verwaarloosbaar, waardoor we toch met een groep van een vijftigtal renners de finale ingingen.

Brenner verrast bijna

Zou het dan zomaar een sprint worden? Nee, want in de dalende stroken verraste de Duitse hardrijder Marco Brenner (Tudor) het peloton in extremis met een aanval. In geen tijd had de ex-DSM-renner een mooie kloof van een vijftiental seconden beet. Natuurlijk wilden Uno-X Mobility en Lidl-Trek, de ploegen van Rasmus Tiller en Mads Pedersen, dit niet zomaar laten gebeuren.

En zelfs Bingoal WB moeide zich in de achtervolging. Vlak voor de slotkilometer werd Brenner alsnog bij de lurven gegrepen door een fantastische lead out van Lidl-Trek. Kopman Mads Pedersen zette zijn sprint in op zo’n tweehonderd meter van de streep, en de man aan zijn wiel, Milan Menten (Lotto Dstny) kon niet anders dan toekijken hoe Pedersen zijn inspanning deze keer wél volhield.