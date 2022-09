Mads Pedersen scoort derde zege: “Ik ben zo onder de indruk van mijn eigen ploeg, wauw!”

Mads Pedersen boekte in de groene leiderstrui van het puntenklassement vrijdagmiddag zijn derde ritzege in deze Vuelta a España 2022. Opvallend, want het was een korte bergetappe – al waren de laatste veertig kilometer wel in afdalende lijn of vlak. Na afloop was de Deen van Trek-Segafredo vol lof over zijn eigen ploeg. “Wauw!”, sprak hij uit.

“Het was echt moeilijk om het peloton te controleren”, vertelde hij over de rit naar Talavera de la Reina. “Onze ploeg was zó indrukwekkend. Iedereen was zo toegewijd, ze werkten echt hard. De vlucht van de dag met Brandon McNulty was sterk. We hebben zo hard als mogelijk gereden om ze zo snel mogelijk terug te halen. Iedereen in dit team was zo, zo indrukwekkend vandaag. Ik ben hen erg dankbaar. Dit is een zege voor hen. Zonder mijn ploeg had ik geen kans gehad. Wauw!”

In de slotkilometer probeerde Miles Scotson de sprinters te verrassen. “Maar ik Antonio Tiberi nog voor me. Hij ziet er mager uit, maar hij is een kleine, krachtige jongen. Ik wist dat hij in staat was om het gat zo klein mogelijk te houden, dat ik er in de sprint nog kon overkomen. Het is nooit makkelijk in een finale als deze, met veel sterke jongens in het peloton. Als een van hen dan aanvalt op een rotonde, dan moet ik het zelf dichtrijden en is het moeilijker om te sprinten. Daarom was ik heel blij met de snelheid die de jongens erin hielden.”

Pedersen boekte al zijn derde zege deze Vuelta en lijkt zondag zijn eindzege in het puntenklassement te kunnen opleuken met een vierde overwinning. “Drie zeges is veel meer dan we op voorhand hadden gehoopt. Het is super, supermooi. Zaterdag moeten we overleven en dan kijken we wat er in Madrid nog mogelijk is. Maar wat er ook gebeurt: ik denk dat we heel blij kunnen zijn met onze drie weken in Spanje.”