Mads Pedersen is moe maar tevreden: “Ben blij dat ik hier eindelijk finale heb gereden”

Mads Pedersen viel in Parijs-Roubaix net naast het podium. In de strijd om plek twee moest hij Wout van Aert en Jasper Philipsen laten gaan. “Ik ben moe, maar ook blij”, zei de Deen van Trek-Segafredo na afloop tegen Cycling Pro Net.

“Ik had graag op het podium gestaan, maar daar had ik de benen vandaag niet voor”, aldus Pedersen, wiens beste resultaat (voor deze zondag) een 51ste plaats in 2019 was. “Ik ben gewoon blij dat ik eindelijk een finale heb gereden – nou ja, een soort van finale – in Parijs-Roubaix.”

Pedersen zat bij het opdraaien van het Carrefour de l’Arbre nog in de favorietengroep Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Jasper Philipsen, Stefan Küng, Filippo Ganna en John Degenkolb. Wat was zijn plan op dat moment? “Volgen, volgen, volgen. Ik hoopte dat het een sprint zou worden, maar ik wist ook dat ze er op het Carrefour voor zouden gaan. Ik moest hopen dat ik kon volgen, maar dat lukte niet”, zei Pedersen, die tot slot aangaf dat hij Parijs-Roubaix ooit wel denkt te kunnen winnen.

