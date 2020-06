Mads Pedersen: “Ik hoopte op een verplaatsing van het WK” zondag 7 juni 2020 om 09:31

Mads Pedersen veroverde vorig jaar de wereldtitel in het Britse Yorkshire, maar de Deense klassiekerspecialist reed dit seizoen nog maar weinig wedstrijden als wereldkampioen. “De vloek van de regenboogtrui? Op dit moment is niemand in staat om te koersen”, zo citeert Velonews.

Pedersen begon zijn seizoen in Australië met de Tour Down Under, de Race Torquay en de Cadel Evans Great Ocean Road Race, gevolgd door het Vlaamse openingsweekend (met Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne) en Parijs-Nice. De 24-jarige renner was in volle voorbereiding op de voorjaarsklassiekers, maar toen brak de coronacrisis uit.

We zijn nu bijna drie maanden verder en Pedersen wacht nog altijd op de herstart van de competitie. De Deen hoopt nog enkele wedstrijden in de regenboogtrui af te werken, maar zal eind september wellicht worden afgelost als wereldkampioen. “Dat is nu eenmaal de realiteit”, aldus Pedersen, die normaal gesproken zal deelnemen aan de Tour de France.

Een onmogelijke missie?

“Ik hoopte nog op een verplaatsing van het WK, om op die manier de klassiekers als wereldkampioen te betwisten. Ik zal nu mijn titel proberen te verdedigen in Zwitserland, al is het bijna onmogelijk om opnieuw wereldkampioen te worden”, zo doelt Pedersen op het zware klimparcours in Aigly en Martigny. “Ik wil de regenboogtrui wel eer aandoen.”

Het is overigens nog maar de vraag of de wereldkampioenschappen daadwerkelijk zullen plaatsvinden in Zwitserland, een besluit valt wellicht pas eind juni. Pedersen richt zich in oktober op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Ik hoop deze wedstrijden ooit eens te winnen. Ik wil de mensen laten zien dat ik in dergelijke koersen goede resultaten kan boeken.”