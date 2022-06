Mads Pedersen: “Corona blijft, maar ik maak me geen zorgen”

Mads Pedersen gaat zich niet anders gedragen richting de Tour de France, nu in de Ronde van Zwitserland meerdere coronagevallen zijn opgedoken. Dat laat de Deense kopman van Trek-Segafredo weten na de tweede rit van de Baloise Belgium Tour. “Het coronavirus blijft, maar ik maak me geen zorgen”, vertelt hij.

Wel verscheen Pedersen met een mondkapje bij het flashinterview en op het podium, want na zijn derde plek in de tweede etappe blijft hij leider in het algemeen klassement. “Het is mooi om de leiderstrui te behouden, maar ik had morgen liever in mijn eigen tijdritpak gereden”, doelt hij op de individuele tijdrit van 11,8 kilometer naar Averbode.

“Maar het is ook mooi om de leider te zijn. Hopelijk blijft het zo na de tijdrit”, zegt Pedersen. “Het is ook een goede voorbereiding voor de Tour-tijdrit in Kopenhagen. Deze tijdrit is ook technisch, dus dat wordt mooi.”

Kritiek

Ook deed Pedersen nog zijn beklag bij de wedstrijdjury van de UCI. “We probeerden de race te controleren, maar toch gebruiken veel gebruiken de stoep en het fietspad. Ik weet dat we die niet kunnen afsluiten, maar sommigen vallen daar ook aan. De UCI zegt altijd dat ze straffen gaan uitdelen, maar uiteindelijk gebeurt het nooit. Dat is erg frustrerend. Veel renners volgen de regels wél, maar die anderen moeten echt een boete krijgen.”