Jasper Philipsen wint tweede rit Baloise Belgium Tour, Danny van Poppel tweede

Jasper Philipsen heeft de massasprint van de tweede rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. Na ruim 175 kilometer was de sprinter van Alpecin-Fenix de snelste op de licht oplopende kustaankomst in Knokke-Heist. Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) werd tweede en Mads Pedersen (Trek-Segafredo) derde. Fabio Jakobsen kon in de slotmeters niet vrij sprinten.

Drie Belgen, drie Nederlanders

Zes man vormden de vlucht van de dag. Yentl Vandevelde (Minerva), Jacob Relaes (Tarteletto-Isorex) en Theo Bonnet (Geofco-Doltcini Materiel Velo.com) waren de drie Belgen en zij kregen drie Nederlanders mee: Yoeri Havik (BEAT Cycling), Nick van der Meer en Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels).

Hun voorsprong schommelde lange tijd tussen de een en twee minuten, omdat sprintersploegen Quick-Step-Alpha Vinyl, Alpecin-Fenix en Trek-Segafredo zich op kop van het peloton nestelden. Nog voor de kopgroep finishplaats Knokke-Heist bereikte voor twee lokale rondjes van 19,2 kilometer, moest Bonnet al afhaken. Hij loste toen zijn medevluchters gingen sprinten voor de tussensprint.

Kopgroep ingerekend in slotronde

In die finale stak ook BORA-hansgrohe een helpende hand toe in de achtervolging. Daardoor dook het verschil met de kopgroep onder de minuut. Leider Mads Pedersen kreeg nog af te rekenen met pech, maar door een snelle wielwissel kon hij terugkeren. Vooraan bleven Havik, Vandevelde en Relaes het langst over. Voor Van Sintmaartensdijk was de dag geslaagd na het winnen van de tussensprints onderweg.

Bij het ingaan van de laatste ronde aan de kust was het verschil ruim 20 seconden. Dat gat werd tijdens de Gouden Kilometer (met drie bonificatiesprints om 3, 2 en 1 seconde) gedicht. De eerste boni’s waren nog voor de vluchters, maar bij de tweede sprint pakte Quinten Hermans de volle mep. De laatste bonussprint was een prooi voor Florian Sénéchal, voor Dries De Bondt en Axel Zingle.

Massasprint

Daarna was het aan de treintjes van de sprinters. Vooral Quick-Step-Alpha Vinyl drukte zijn neus aan het venster, evenals Arkéa-Samsic. In aanloop naar de laatste rechte lijn was het echter chaos troef. Geen enkele sprinters kreeg een perfecte lead out. Mads Pedersen kwam op de boulevard van Knokke-Heist vroeg op kop en dat kwam hem duur te staan, hij werd in de laatste oplopende meters nog gepasseerd door Jasper Philipsen en Danny van Poppel.

Fabio Jakobsen mengde zich ook nog in de sprint. Hij kon alleen niet vrij sprinten, mede doordat Jasper Philipsen sneller was en Jakobsen daarbij insloot. De Nederlander moest zich daardoor neerzetten en werd zevende.

In het algemeen klassement blijft Mads Pedersen, mede dankzij zijn derde plaats, de leider. Jasper Philipsen en Tim Wellens zijn tweede en derde in de stand, voor aanvang van de individuele tijdrit van vrijdag.