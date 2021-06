Madiot steekt hand in eigen boezem: “We hadden Pinot eerder uit koers moeten nemen”

Marc Madiot rekent de blessure van Thibaut Pinot zichzelf deels aan. Als het aan de ploegleider van Groupama-FDJ had geleden, dan hij zijn Franse kopman vorig jaar in de Tour de France eerder uit koers gehaald. “Dan zouden we ons niet in deze situatie bevinden”, vertelt hij aan Ouest-France.

Pinot is al sinds zijn valpartij in de openingsetappe van de grootste wielerwedstrijd ter wereld aan het sukkelen met zijn gezondheid. De 31-jarige renner reed de Tour de France nog wel uit, maar achteraf is dat niet de juiste keuze gebleken. “Achteraf niet, nee. Maar op de eerste rustdag konden we niet echt vaststellen wat er aan de hand was. We zagen blauwe plekken, maar dat was alles. Als we verder onderzoek hadden kunnen doen, hadden we hem gedwongen om te stoppen.”

“Het is wat het is”, gaat hij verder. “Laten we proberen om een doorstart te maken en met frisse moed aan de toekomst te bouwen. We zijn bezig om Pinot weer op de rails te krijgen, maar het is een lang proces. We hadden hem nooit in deze toestand mogen laten komen. Ik hoop dat hij in de komende weken weer normaal kan functioneren.”

Vertrouwen in goede afloop

Pas als dat is gelukt, wil Madiot vooruitkijken naar nieuwe doelen. “Het is nog niet zeker dat hij weer volledig fit zal worden, maar ik twijfel niet aan zijn vermogen om weer terug te keren. Mensen hebben vaak gezegd dat Pinot mentaal niet de sterkste is, maar ik wil graag mijn pet voor hem afgenomen. Hij laat dingen zien die ik nog nooit heb gezien…”