Maciejuk neemt, in afwachting van uitspraak UCI, deel aan Giro di Sicilia

Filip Maciejuk, die in de Ronde van Vlaanderen uit koers werd genomen na het veroorzaken van een massale valpartij, zal morgen aan de start verschijnen van de Giro di Sicilia. De Pool kan eventueel nog geschorst worden door de internationale wielerunie UCI, maar Bahrain Victorious ziet geen reden om zijn renner aan de kant te houden.

Maciejuk probeerde in aanloop naar de eerste keer Oude Kwaremont op te schuiven, belandde echter in het gras en schoot weer terug het peloton in. Een massale valpartij was het gevolg en dit krijgt eventueel nog een staartje. “Zijn manoeuvre was absoluut not done. Je mag nooit de veiligheid van je mederenners in het gedrang brengen”, reageerde UCI-coördinator Peter Van Den Abeele al.

Mogelijke schorsing

“Er kunnen absoluut nog verdere maatregelen volgen. Hij zal voor de disciplinaire commissie verschijnen. Een eventuele schorsing en/of bijkomende boete is dan niet uitgesloten. Dit zal niet zomaar passeren.” De UCI kan voor een eventuele aanvullende straf terugvallen op het eigen reglement. “Er werd wat scheef naar ons gekeken toen we de regel invoerden dat er niet op een voetpad gereden mocht worden, maar kijk nu: de gevolgen waren voor renners toch aanzienlijk.”

In afwachting van een uitspraak van de UCI, zal Maciejuk morgen dus wel gewoon starten in de Giro di Sicilia. De 23-jarige coureur maakt deel uit van een vijfkoppige selectie. Ook Damiano Caruso (de winnaar van vorig jaar), Rainer Kepplinger, Johan Price-Pejtersen en Cameron Scott zijn van de partij.

Lees ook: UCI komt mogelijk met extra sancties voor Maciejuk, Wellens vindt de Pool al genoeg gestraft