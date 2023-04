UCI komt mogelijk met extra sancties voor Maciejuk, Wellens vindt de Pool al genoeg gestraft

Filip Maciejuk, die in de Ronde van Vlaanderen uit koers werd genomen na het veroorzaken van een massale valpartij, wordt mogelijk nog extra gestraft voor zijn actie. “We willen een voorbeeld stellen”, zegt UCI-coördinator Peter Van Den Abeele bij Sporza. Tim Wellens, een van de grootste slachtoffers van de val, vindt Maciejuk al genoeg gestraft.

Maciejuk probeerde in aanloop naar de eerste keer Oude Kwaremont op te schuiven, belandde echter in het gras en schoot weer terug het peloton in. Een massale valpartij was het gevolg. “Zijn manoeuvre was absoluut not done. Je mag nooit de veiligheid van je mederenners in het gedrang brengen”, reageert UCI-coördinator Peter Van Den Abeele.

Disciplinaire commissie

“Er kunnen absoluut nog verdere maatregelen volgen”, vervolgt Van Den Abeele over de kwestie Maciejuk. “Hij zal voor de disciplinaire commissie verschijnen. Een eventuele schorsing en/of bijkomende boete is dan niet uitgesloten. Dit zal niet zomaar passeren.” De UCI kan voor een eventuele aanvullende straf terugvallen op het eigen reglement. “Er werd wat scheef naar ons gekeken toen we de regel invoerden dat er niet op een voetpad gereden mocht worden, maar kijk nu: de gevolgen waren voor renners als Tim Wellens toch aanzienlijk.”

“Het is een negatieve trend en hier moeten we korte metten mee maken. We willen een voorbeeld stellen en zo een signaal geven aan de renners dat we samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid.”

Lees ook: Jury Ronde van Vlaanderen haalt Filip Maciejuk uit koers na veroorzaken massale val

Reactie Wellens

Voor Tim Wellens, die bij de val zijn sleutelbeen brak, hoeft Maciejuk niet per se nog extra gestraft te worden. “Dat was natuurlijk geen slimme zet van hem. Maar ik vind dat Maciejuk inmiddels al genoeg gestraft is op sociale media”, zegt hij in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik ken de Pool van Bahrain Victorious niet persoonlijk, maar ik veronderstel dat hij zijn sleutelbeen zou gegeven hebben om niet de veroorzaker te zijn van deze massale valpartij.”

“Vandaag had ik een ploeggenoot aan de lijn en die was een andere mening toegedaan. Hij vond dat Maciejuk niet hard genoeg kan gestraft worden. Mij maakt het echter weinig uit. Mijn sleutelbeen blijft evenzeer gebroken.” Wellens verwacht over ongeveer twee weken weer voorzichtig te kunnen fietsen. “Ik neem rustig mijn tijd om opnieuw op te bouwen. Mijn eerstvolgende wedstrijd is allicht toch pas de Ronde van Zwitserland (11-18 juni).”

Lees ook: Maciejuk betuigt spijt voor veroorzaken massale val: “Een grote inschattingsfout”

Anticiperen op valpartijen

Los van straffen, wil de UCI ook op andere manieren de veiligheid van renners verbeteren, vertelt Van Den Abeele. “De organisatie – zeker in de Vlaamse voorjaarsklassiekers – is minutieus bezig met de veiligheid van de renners. De rest van de stakeholders moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Wij willen in de toekomst bijvoorbeeld kunnen anticiperen in plaats van reageren op valpartijen. Daarom zijn we bezig met een nieuw veiligheidsorgaan, dat we binnenkort met de wereld zullen delen. We zitten ervoor samen met teams als Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers.”

Team DSM-tactiek

Tot slot reageerde Van Den Abeele ook nog op de tactiek die Trek-Segafredo hanteerde in Dwars door Vlaanderen en door Team DSM navolging kreeg in de Ronde van Vlaanderen. De renners van de WorldTour-ploeg positioneerden zich op de Kortekeer vooraan het peloton, blokkeerden de weg voor de concurrentie, reden in een slakkengangetje omhoog en gaven richting de top plots gas. Dat leverde gevaarlijke situaties op achterin het peloton.

“Ook wij hebben die trend vastgesteld”, vertelt Van Den Abeele. “We zullen die tactiek nader analyseren. Iedereen moet zijn kansen kunnen verdedigen, maar deze strategie is wel zeer verregaand.”

Lees ook: Opmerkelijke tactiek Team DSM op Kortekeer was niet gepland