Machtige sprint bezorgt Tim Merlier de winst in Le Samyn

De winst in Le Samyn 2021 is gegaan naar Tim Merlier. De sprinter van Alpecin-Fenix was tijdens de eerste wedstrijd om de Bingoal Cycling Cup na ruim 200 kilometer de snelste van een grote kopgroep. In de laatste rechte lijn wist Merlier met overschot de sprint te winnen. Rasmus Tiller (Uno-X) zette zijn spurt vroeg in en strandde op de tweede plaats. Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) werd derde.

Van Schip en Leijnse in de kopgroep

Het was lang wachten op een succesvolle aanvalspoging vanuit het peloton. In het eerste uur werd ruim 44 kilometer afgelegd, maar was nog geen kopgroep ontstaan. Niet lang daarna volgde toch een poging: Jan-Willem van Schip (BEAT Cycling) en Enzo Leijnse (Development Team DSM) kregen Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen-Baloise), Joey Rosskopf (Rally), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) mee. Zij kregen niet meer dan drie minuten voorsprong.

In het peloton was er in de grote lus een grote valpartij, waarbij onder meer outsider Piotr Havik (BEAT Cycling) moest opgeven. Bij het opdraaien van het lokale parcours van 26 kilometer rond Dour was het verschil tussen de kopgroep, waar Marchand al was gelost, en het peloton minder dan een minuut. Lange tijd bleef de voorsprong hangen rond veertig seconden, maar op 56 kilometer van het einde was het einde van de vlucht van Van Schip en co daar.

Peloton breekt

Uit het peloton had een groep van ongeveer 25 renners de oversteek gemaakt naar de koplopers. Tim Merlier, Sep Vanmarcke, Mark Cavendish, Bert Van Lerberghe, Kobe Goossens, Brent Van Moer, Boy van Poppel, Danny van Poppel, Damien Touzé, Jempy Drucker, Victor Campenaerts, Timothy Dupont, Tom Wirtgen, Thimo Willems, Lorrenzo Manzin, Rasmus Tiller, Antoine Raugel, Jarno Mobach en Maurice Ballerstedt sloten aan bij Van Schip, De Ketele, Rosskopf en Leijnse. De voorsprong was al snel een minuut.

Aanval Van der Poel

Veertig kilometer voor het einde was daar de verwachte aanval van Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen gebruikte een technische zone met veel bochten en kasseien om zich los te weken van het peloton. Na een tweede versnelling wist hij met een groepje aan te sluiten bij de kopgroep, waaruit Vanmarcke en Campenaerts even weggereden waren. Op de voorlaatste passage van de Rue de Belle Vue troepten de voorste groepen samen.

Victor Campenaerts koos bij het ingaan van de laatste lokale ronde voor de solo. Achter hem organiseerde Deceuninck-Quick-Step de achtervolging. De verschillen bleven binnen de 20 seconden. Op de Chemin de Wihéries, vijftien kilometer voor de meet, werd Campenaerts dan toch ingerekend. Dries De Bondt en Lukasz Wisniowski probeerden daarna nog de kopgroep te verrassen. De Pool van Qhubeka ASSOS sloeg een goed gat, maar begon aan de laatste Rue de Belle Vue met een minimale voorsprong.

Volle finale

Op die kasseienstrook denderden Florian Sénéchal en Mathieu van der Poel op en over Wisniowski. De Fransman nam het initiatief met de Nederlandse kampioen in zijn wiel. Ze sloegen een gaatje en kregen Sep Vanmarcke, Danny van Poppel en Wisniowski mee. Van der Poel koerste verdedigend (achteraf bleek dat zijn stuur afgebroken was) en liet de rest van zijn vluchtmakkers het werk doen.

Op anderhalve kilometer van de meet sloot de achtervolgende groep terug aan bij de kopgroep. Van der Poel zette zich met zijn kapotte stuur aan kop van de groep. Victor Campenaerts probeerde het nog een laatste keer, maar in de sprint was Tim Merlier oppermachtig. Hij remonteerde in de laatste meters de Noor Rasmus Tiller, die het op de verrassing speelde in de spurt. Daarachter werd Andrea Pasqualon derde en Sep Vanmarcke vierde.

Merlier is de eerste Belgische winnaar van Le Samyn sinds Guillaume Van Keirsbulck. Op de erelijst is de rappe man van Alpecin-Fenix de opvolger van Hugo Hofstetter, die vorig jaar won.