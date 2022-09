Maasmechelen streeft met wereldbekercross naar eerste zero-waste veldrit

Maasmechelen is een nieuwkomer op de kalender van de Wereldbeker veldrijden. Binnen het decor van park Terhills streeft de organisatie bovendien naar een heuse primeur: uitgroeien tot de eerste zero-waste veldrit ooit.

Op 30 oktober zou het veldritcircus eigenlijk neerstrijken in het Brabantse Rucphen, maar op die datum staat nu een compleet nieuwe cross in het Belgische Maasmechelen ingepland. De organisatie heeft een duidelijke missie, zo licht Raf Terwingen, de burgemeester van Maasmechelen, toe in gesprek met Het Belang van Limburg. “Ik was al langer bezig met het aantrekken van een internationale veldrit. Vorig jaar is me dat niet gelukt, maar nu de kans zich aanbood, zijn we uiteraard in het gat gesprongen”

“Een wereldbekercross op 30 oktober: dat betekent kort dag. Niettemin vind ik dat we ambitieus moeten zijn. Niet alleen op het vlak van regiomarketing, ook in het kader van duurzaamheid. Daarom zal deze editie als testcase dienen. Waar we kunnen, zullen we maximaal inzetten op ecologische en biologische oplossingen. Zo willen we zo veel mogelijk werken met recycleerbare materialen. Ook op het vlak van stroomvoorziening trachten we de inzet van dieselgeneratoren zo veel mogelijk te mijden en gebruik van groene stroom aan te moedigen.”

Unieke locatie

De veldrit wil op korte termijn uitgroeien tot een volledig milieuvriendelijke cross. “Nu al een zero-waste editie neerzetten, zal niet lukken. Maar hopelijk keert de Wereldbeker in de toekomst terug naar Maasmechelen zodat we, samen met Flanders Classics en de UCI, onze gezamenlijke filosofie verder kunnen uitbouwen”, schetst Terwingen.

De locatie van de gloednieuwe wereldbekerveldrit ligt overigens nog niet helemaal vast, maar Terwingen geeft al iets meer duidelijkheid. “De start- en aankomstlocatie zullen hoogstwaarschijnlijk binnen Terhills, in de buurt van de twee schachtbokken, opgebouwd worden. Niet onaardig, want op die manier doen we middels de cross aan storytelling. Zo kunnen we perfect onze transitie in beeld brengen. Ooit stond onze gemeente synoniem voor het opdelven van het zwarte goud. Nu al, maar zeker in de toekomst, zetten we vol in op het groene goud.”