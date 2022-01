Maakt Bas Tietema zijn comeback als prof bij Bingoal-Pauwels Sauces WB?

Bas Tietema (26), voormalig wielertalent maar vandaag vooral bekend van zijn YouTube-serie Tour de Tietema, werkt aan een comeback. Momenteel traint hij in Spanje mee met het Belgische Proteam Bingoal-Pauwels Sauces Wallonie Bruxelles. Met een profcontract als inzet.

Tietema was verrast, toen hij ons plots op de parking van Hotel Cap Negret in het Spaanse Altea zag opduiken. De 26-jarige Zwollenaar stond er klaar om samen met de profs van Bingoal-Pauwels Sauces WB te beginnen aan een dagelijkse trainingstocht.

De 26-jarige Zwollenaar heeft na een lange inactiviteit de fietsmicrobe opnieuw te pakken. Zijn huidallergie – de reden waarom hij zijn carrière beëindigde – is onder controle. Hij begon in de herfst van vorig jaar te trainen en is momenteel aan zijn tweede trainingskamp met het Belgische ProTeam toe.

Voor alle duidelijkheid, Tietema rijdt (nog) niet in het shirt van de ploeg. Maar de link is duidelijk: Tour de Tietema heeft Bingoal als partner. “Klopt. Maar ik wil vooral niet prof worden dankzij de impact van ons project. Wel omdat ik sportief goed genoeg ben. Of dat effectief kan, zal de komende weken en maanden moeten blijken.” Het wordt dus wachten op de YouTube-serie om te weten of Tietema ook echt weer prof wordt.

Voor wie de renner Bas Tietema niet heeft gekend: zijn belangrijkste resultaat was een derde plek in Parijs-Roubaix voor beloften in 2014, toen gewonnen door Mike Teunissen. In 2016 reed hij een jaartje voor het BMC Development Team, samen met onder meer Pavel Sivakov, Nathan Van Hooydonck en Pascal Eenkhoorn. In 2018 hing hij zijn fiets aan de spreekwoordelijke haak.