Maaike Boogaard wint Omloop van Borsele na late aanval

Maaike Boogaard heeft de Omloop van Borsele op haar naam geschreven. Na een late aanval uit een kopgroep, die oorspronkelijk uit negen rensters bestond, kwam de 23-jarige Nederlandse van UAE Team ADQ met een kleine voorsprong over de streep. Achter haar sprintte landgenote Sofie van Rooijen naar de tweede plaats. De Noorse Nora Tveit was derde.

Door omstandigheden moest de Zeeuwse wedstrijd voor elite-vrouwen met zo’n vijftig kilometer worden ingekort tot 88 kilometer. De koers bestond uit een grote ronde van 58 kilometer en drie korte rondes van tien kilometer. Door de wind brak het peloton al vroeg in stukken en nog in het eerste koersuur ontstond een kopgroep met negen vrouwen. De koploopsters werkten goed met elkaar samen en vergrootten hun voorsprong naar ruim een minuut.

Uiteindelijk kwam het aan op de laatste van de drie lokale ronden. Nadat eerst Mareille Meijering (Multum Accountants) het had geprobeerd, viel Maaike Boogaard aan. De 23-jarige renster van UAE Team ADQ, maandag al dertiende in de Ronde de Mouscron, pakte een mooi gat en hield stand tot aan de finish. Het was haar eerste overwinning als eliterenster. Achter haar won Sofie van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) het sprintje om de tweede plaats.