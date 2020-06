Maaike Boogaard rijdt vrijdag al wegkoers in Slovenië donderdag 18 juni 2020 om 10:29

Vrijdag zal voor het eerst in maanden een Nederlandse wielrenner uitkomen in een wielerwedstrijd: Maaike Boogaard maakt die avond haar opwachting in de GP Plastika Virant in Komenda, Slovenië. “Het is mooi om mezelf na zo’n lange tijd weer eens te kunnen testen en te zien hoe het met de vorm staat”, aldus de renster van Alé-BTC Ljubljana, die een groot deel van het jaar met haar vriend in Slovenië woont.

De GP Plastika Virant is een wedstrijd die georganiseerd wordt door het Sloveense toptalent Tadej Pogacar. De koers is dan ook in zijn geboortedorp. “De wedstrijd is eigenlijk zijn koers”, zegt Boogaard. “De Tadej Pogacar Cup is alleen voor elite mannen, maar de vrouwen, junioren en oudere renners starten in de GP Plastika Virant. We gaan een criterium rijden over een ronde van ruim een kilometer, die wordt afgewerkt als een puntenkoers. Elke sprint verdienen de eerste vier renners punten en wie de meeste punten haalt is de winnaar.”

In Slovenië wordt komend weekend de eerste UCI-koers in maanden verreden. De wielerbond heeft goedkeuring ontvangen van de internationale wielerunie om op 21 juni het Sloveense wegkampioenschap te organiseren. Met Primoz Roglic en de eerder genoemde Pogacar zijn er twee topfavorieten voor de titelstrijd, die beslist wordt met een flinke slotklim.