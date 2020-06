Bevestiging: zondag duel Roglic-Pogacar in Sloveens kampioenschap dinsdag 16 juni 2020 om 12:54

Het zat er al even aan te komen, maar zijn team Jumbo-Visma heeft het vandaag officieel bevestigd: net als Tadej Pogačar gaat zondag ook Primož Roglič van start in het nationale Sloveens kampioenschap.

Het vroege tijdstip van het Sloveense kampioenschap is opmerkelijk, omdat de UCI oorspronkelijk pas vanaf 1 juli wielerkoersen toestaat. De eerste WorldTourwedstrijden worden zelfs maar in augustus afgewerkt. Maar de Sloveens wielerbond stond erop om haar nationaal kampioenschap al in juni te organiseren, nu alle toppers nog in het land zijn. De UCI gaf zijn fiat.

En de toppers zullen er zondag ook aan de start staan. Pogačar bevestigde eerder al zijn deelname, vandaag deed ook Roglič dat bij monde van zijn team Jumbo-Visma. De twee kunnen er ook echt een duel van maken, want de 146 kilometer lange titelstrijd eindigt met een slotklim van vijf kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van acht procent.