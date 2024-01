woensdag 24 januari 2024 om 12:02

Maagproblemen stellen seizoensstart Louis Vervaeke uit

Louis Vervaeke moet nog even wachten op zijn eerste wedstrijdkilometers in 2024. De 30-jarige coureur van Soudal Quick-Step zou aanvankelijk starten in de Trofeo Calvía, die onderdeel is van de Challenge Mallorca, maar hij kampt met maagproblemen.

“Helaas zal ik mijn seizoen vandaag niet beginnen op Mallorca. Een maag- en darmprobleem houdt mij helaas van de fiets op dit moment”, laat Vervaeke weten op sociale media. Een voordeel voor Soudal Quick-Step is dat de Challenge Mallorca bestaat uit een reeks eendagskoersen waartussen gewisseld kan worden met renners.

Dat betekent ook dat Vervaeke, mits hersteld, later deze week alsnog zijn eerste koers van 2024 kan rijden op Mallorca. Later dit jaar gaat rijdt de Belgische klimmer onder meer de Volta ao Algarve, Parijs-Nice, de Ronde van het Baskenland en de heuvelklassiekers. Welke grote ronde hij gaat betwisten, is nog niet bekend.