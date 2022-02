Lutsenko zegeviert in Spaanse gravelkoers Clásica Jaén Paraiso, Wellens tweede

De eerste editie van de Clásica Jaén Paraiso Interior (1.1), een Spaanse wedstrijd over de nodige gravelstroken, is gewonnen door Alexey Lutsenko. De 29-jarige Kazach wist in zijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen een straf nummertje op te voeren en soleerde naar de zege. Tim Wellens kwam als tweede over de streep, Loïc Vliegen werd derde.

In Spanje stond vandaag een nieuwe koers op het programma: de Clásica Jaén Paraiso Interior. Een niet te onderschatten wedstrijd in Andalusië met meer dan drieduizend meter hoogteverschil en bijna veertig kilometer gravelstroken. De start was in Baeza, een historische plaats met zo’n 15 duizend inwoners. Van daaruit ging het over meerdere pittige gravelstroken en een relatief makkelijk middenstuk naar de zware finale rond de aankomstplaats, Úbeda. De finishstreep lag op een klim van 6,1 kilometer aan 5,5%, waarvan 5,4 kilometer over gravel. Deze klim stond liefst drie keer op het programma.

Koers ontploft al vroeg

Igor Arrieta en Raúl García (beiden Equipo Kern Pharma), Jenno Berckmoes (Sport Vlaanderen-Baloise) en Chad Haga (Human Powered Health) reden als vroege vluchters een tijdje voor het peloton uit, al was deze vlucht geen lang leven beschoren. De koers ontplofte namelijk al bijzonder vroeg: de favorieten voor de zege lieten zich al zien op de eerste gravelstroken. Alexey Lutsenko gooide op ruim vijftig kilometer van de streep de knuppel in het hoenderhok. De oersterke Kazach, vorig jaar nog winnaar van een vergelijkbare gravelwedstrijd in Italië, sprong samen met Tim Wellens weg uit een eerste elitegroepje.

Het tempo van Lutsenko lag zodanig hoog dat Wellens al vrij snel moest passen. Lutsenko was alleen, en dat met nog meer dan veertig kilometer op de koersteller. De renner van Astana Qazaqstan Team besloot echter niet te wachten op de eerste achtervolgers en stortte zich vol overgave in de afdaling van de klim naar Úbeda. Het verschil met de achtervolgers werd groter en groter, maar Lutsenko kreeg vlak voor de tweede passage van de Úbeda-klim toch weer het gezelschap van Wellens, Connor Swift en Lennard Kämna. Lutsenko liet zich echter niet van de wijs brengen en wachtte geduldig op zijn moment.

Imponerende Lutsenko soleert naar zege

Op de flanken van de tweede passage van de Úbeda-klim zagen we een gelijkaardig koersverloop: Lutsenko bleek over de sterkste klimbenen te beschikken en reed nog maar een keer weg van zijn naaste rivalen. De beloftenwereldkampioen van Valkenburg wist op de power een flinke kloof uit te bouwen en begon met een halve minuut voorsprong aan de slotronde van ruim twintig kilometer. De achtervolgers leken zich al te verzoenen met een strijd om de dichtste ereplaatsen: tegen Lutsenko bleek geen kruid gewassen. De voorsprong liep met het verstrijken van de kilometers steeds meer op.

De koploper begon met nog vijf kilometer te gaan, met een voorgift van meer dan een minuut, aan de derde en laatste passage van de klim naar aankomstplaats Úbeda. Een inzinking in de laatste kilometers bleef uit en dus had Lutsenko alle tijd om zijn overwinning te vieren. Tim Wellens wist in de lastige slotkilometer zijn landgenoot Löic Vliegen nog van zich af te schudden en wist zo een tweede plaats uit de brand te slepen. Vliegen eindigde als derde namens Intermarché-Wanty-Gobert.