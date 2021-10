Alexey Lutsenko soleert naar winst in Serenissima Gravel

Alexey Lutsenko heeft de eerste editie van de Serenissima Gravel-race achter zijn naam gezet. In Piazzola sul Brenta kwam de Kazachse renner van Astana-Premier Tech solo over de streep. Vier dagen geleden won Lutsenko ook al de Coppa Agostoni door Matteo Trentin voor te blijven.

De Serenissima Gravel-koers was de tweede koers uit het nieuwe drieluik waarmee het Italiaanse najaar wordt afgesloten. Woensdag was de Giro del Veneto het eerste deel, zondag is de Veneto Classic het laatste. De wedstrijd van vandaag was 132,1 kilometer lang en ging van Lido di Jesolo naar Piazzola sul Brenta en bestond voor 75 procent uit gravel – verdeeld over elf stroken. Filippo Pozzato, de koersdirecteur, had met Astana-Premier Tech, Cofidis, Intermarché-Wanty-Gobert en Qhubeka-NextHash meerdere ploegen van het hoogste niveau aan de start.

Om half een werd het startsein gegeven voor de gravelkoers. In eerste instantie bleef het peloton samen, tot Alexey Lutsenko aanviel en meteen een gaatje pakte. Aanvankelijk had de Kazach een kleine voorsprong, maar naarmate de wedstrijd vorderde groeide zijn voorsprong tot 1:45 minuut. Op het lokale circuit rond Piazzola sul Brenta werd het verschil kleiner en bij het ingaan van de laatste ronde was het verschil nog minder dan een minuut. De achtervolging kwam echter te laat, waardoor Lutsenko solo naar de zege kon rijden.

Riccardo Minali (Intermarché-Wanty-Gobert) rondde het voorbereidende werk van zijn ploegmaats Taco van der Hoorn en Kévin Van Melsen af en won de sprint om de tweede plaats.

Serenissima Gravel 2021

Uitslag

1. Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech)

2. Riccardo Minali (Intermarché-Wanty-Gobert)

3. Nathan Haas (Cofidis)

4. Davide Martinelli (Astana-Premier Tech)

5. Kévin Van Melsen (Intermarché-Wanty-Gobert)

6. Simone Bevilacqua (Vini Zabù)

7. Luca Braidot (Italiaanse selectie)

8. Daniele Braidot (Italiaanse selectie)

9. Samuele Battistella (Astana-Premier Tech)

10. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert)