Luke Rowe test positief op coronavirus

Het coronavirus waart nog steeds rond, zo ook in het wielerpeloton. Luke Rowe maakte gisteren via social media bekend dat hij positief heeft getest op Covid-19.

De 30-jarige Rowe, een gewaardeerde kracht van INEOS Grenadiers, maakte het nieuws bekend via Twitter. “Covid heeft me te pakken. Ik zie jullie in 2021!” Het is onbekend hoe Rowe er verder aan toe is.

De Welshman is lang niet de enige coureur die besmet is geraakt met het coronavirus. Eerder dit jaar trof het virus ook al Michael Matthews, Kirsten Wild, Simon Yates, Filippo Ganna en diverse andere renners.

Rowe, die van 2015 tot en met 2019 ieder jaar onderdeel was van de winnende Tourploeg, heeft nog een contract bij INEOS Grenadiers tot en met 2023.

Covid got me! See ya in 2021 ladies and gents. Merry Christmas & a Happy New Year ya filthy animals !!! 🎄 — Luke Rowe (@LukeRowe1990) December 22, 2020