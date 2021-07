Luke Rowe buiten tijd: “Het licht ging uit”

Voor Luke Rowe was de Mont Ventoux-etappe zijn laatste rit in deze Tour de France. De helper van INEOS Grenadiers eindigde buiten de tijdslimiet in Malaucène. “Het is brute sport en dat wordt soms ook realiteit”, vertelt Rowe na afloop van de etappe.

“Ik voelde mij de hele dag prima en had tijdens de openingsfase het gevoel dat ik mijn mannetje kon staan. Het plan met de ploeg was om het initiatief te nemen, voor het eerst in deze Tour, om de etappe te winnen of op te schuiven in het klassement”, blikt Rowe terug. “We hebben de rit niet kunnen winnen, maar Richard Carapaz is wel opgeschoven.”

Rowe was de eerste knecht die zich op kop zette van INEOS Grenadiers. Na die inspanning deed hij niet veel anders dan normaal. “Nadat ik gelost was, heb ik gereden zoals ik al een miljoen keer gedaan heb. Dat voelde goed, maar toen we bij de eerste oplopende stroken van de eerste serieuze klim kwamen, was het alsof ik tegen een muur reed. Het licht ging uit en renners die normaal gesproken mindere klimmers zijn, lieten mij voor dood achter”, legt de Welshman uit.

Vijf minuten

“En toen moest ik nog 100 kilometer, maar ik was helemaal alleen. Ik heb altijd geloofd dat ik de tijdslimiet kon halen, maar uiteindelijk mis ik die op vijf minuten. Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik de tijdslimiet niet gehaald heb”, vertelt hij. “Wel een aardige wedstrijd om dat in te doen… Het is moeilijk om de ploeg achter te laten, maar gelukkig gaat het goed met ze. We staan nu vierde, dus de Tour is nog lang niet klaar.”