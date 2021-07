Tour 2021: INEOS Grenadiers moet verder zonder Luke Rowe

Luke Rowe is uit de Tour de France. De Britse hardrijder van INEOS Grenadiers overschreed in de elfde etappe de tijdslimiet en moest de ronde verlaten. Rowe is de eerste uitvaller in de ploeg van Richard Carapaz, de nummer vier in het klassement.

Rowe was bezig aan zijn zevende Tour de France. De 31-jarige renner had een dienende rol in de Britse ploeg. Het is pas zijn tweede opgave in de Ronde van Frankrijk; ook in de editie van 2019 haalde hij Parijs niet.

