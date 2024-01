zondag 7 januari 2024 om 10:14

Luke Plapp volgt zichzelf op als Australisch kampioen: “We waren altijd bij de les”

Luke Plapp is nog altijd maar 23 jaar, maar veroverde zondag alweer zijn derde (opeenvolgende) Australische titel op de weg. De veelzijdige coureur kwam in Buninyong als eerste over de streep, na een dominant optreden van zijn nieuwe ploeg Jayco AlUla. “Het was een geweldige teamprestatie.”

Een ‘geweldige teamprestatie’: het was na afloop de belangrijkste conclusie van Plapp op de website van zijn werkgever. “De Aussies zijn terug, GreenEDGE is terug! Dat was echt geweldig. We hadden van bij de start de boel onder controle. We (doelt ook op ploeggenoot Chris Harper, red.) hebben ons echt vermaakt in de spits van de wedstrijd. Ik kan mijn ploegmaats niet genoeg bedanken.”

“Het doel was om de wedstrijd van start tot finish te controleren. We wisten dat dit mogelijk was. Toen we eenmaal de controle hadden, lieten we ook niet meer los. Het was een geweldige teamprestatie. Van Blake (Quick, red.) in de beginfase tot Rudy (Porter, red.) die reageerde op aanvallen vanuit het peloton. En dan was er nog Kel (Kelland O’Brien, red.), we waren altijd bij de les.”

Plapp reed ’te hard’ voor Harper

Plapp reed al vroeg in de wedstrijd weg met zijn ploeggenoot Chris Harper en de twee renners van Jayco AlUla reden vervolgens gebroederlijk naar de finish. Plapp mocht uiteindelijk als eerste de finish passeren, Harper werd in zijn zog tweede. “Het was echt een teamprestatie, we hadden allemaal een aandeel”, blikt die laatste terug op de wedstrijd. “We konden rekenen op een overtalsituatie en zo de koers echt dicteren.”

Harper voelde aan het einde wel wie de sterkste was. “Plappy vloog echt nog in de finale. Ik vroeg dus aan hem of hij niet wat gas kon terugnemen. Ik kan wel terugkijken op een geweldige dag en op een goede uitkomst voor onze ploeg.”