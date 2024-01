zondag 7 januari 2024 om 08:09

Drie op een rij: Luke Plapp prolongeert Australische wegtitel na dominant optreden Jayco AlUla

Luke Plapp zal ook in 2024 weer te bewonderen zijn in de Australische kampioenstrui. De 23-jarige renner wist zondag in Buninyong zijn wegtitel met succes te prolongeren, na een galavoorstelling van zijn (nieuwe) ploeg Jayco AlUla. Zijn ploeggenoten Chris Harper en Kelland O’Brien waren goed voor zilver en brons.

De deelnemers konden zich opmaken voor een bijzonder zware wedstrijd in en rond Buninyong. Niet alleen het parcours was uitdagend te noemen, de slechte weersomstandigheden zorgden voor nog wat extra heroïek onderweg. Luke Plapp en Chris Harper lieten zich niet afschrikken door de elementen en trokken al vroeg ten strijde. De twee coureurs van Jayco AlUla dulden aanvankelijk nog het gezelschap van Sam Welsford.

De sprinter, die sinds dit jaar uitkomt voor BORA-hansgrohe, bleek echter geen partij voor Plapp en Harper en moest – met nog goed vijftig kilometer te gaan – zijn twee landgenoten laten gaan. Plapp en Harper stonden vervolgens voor een soort duo-tijdrit van een vijftigtal kilometer op weg naar de finish, maar dit bleek voor het kopduo geen onoverkomelijke opdracht.

Plapp en Harper bleven goed samenwerken en bereikten zo als eerste de finish. Maar wie mocht er als winnaar over de streep komen? Plapp veroverde afgelopen donderdag al de Australische titel in het tijdrijden – voor Harper – maar de rollen werden dit keer niet omgedraaid. En zo kwam Plapp als eerste over de finish, met een eveneens zegevierende Harper in zijn zog.

De nog altijd maar 23-jarige Plapp veroverde zo alweer zijn derde opeenvolgende Australische wegtitel. Harper moest opnieuw genoegen nemen met een zilveren medaille. En de bronzen plak? Die bleek een prooi voor een derde renner van Jayco AlUla, Kelland O’Brien, op ruim zes minuten van de winnaar.

Caleb Ewan, die zich vrijdag nog wist te kronen tot Australisch criteriumkampioen, speelde geen rol van betekenis in de wegwedstrijd. De sprinter van Jayco AlUla wist de finish niet te bereiken en kreeg zo een DNF achter zijn naam.

Ruby Roseman-Gannon zegeviert bij de vrouwen

Bij de elitevrouwen was Jayco AlUla eveneens aan het feest. De Australische formatie zag Ruby Roseman-Gannon namelijk naar de zege sprinten. De 25-jarige renster wist na een spannende wedstrijd af te rekenen met Lauretta Hanson van Lidl-Trek. Alexandra Manly – een ploeggenote van Roseman-Gannon bij Liv Jayco AlUla – kwam als derde over de streep.

Het is voor Roseman-Gannon niet alleen de eerste keer dat ze zich wist te kronen tot Australisch wegkampioen. Het is tevens haar eerste zege als beroepswielrenster. De laatste seizoenen stak ze met diverse ereplaatsen wel al haar neus aan het venster. Ook werd ze in het verleden al Australisch criteriumkampioene.