Luke Plapp nieuwe leider in UAE Tour: “We staan er nu goed voor”

Soudal-Quick-Step won vandaag met klein verschil de ploegentijdrit in de UAE Tour, maar een renner van INEOS Grenadiers gaat voorlopig aan de leiding in het algemeen klassement. Luke Plapp is dankzij de bonificatieseconden die hij maandag pakte de nieuwe leider, al staat Remco Evenepoel wel in dezelfde tijd als de Australiër.

Plapp is uiteraard erg blij met zijn uitgangspositie na twee dagen koers. “Al had ik eerst niet door dat ik nu de nieuwe leider ben. Het was heel close. We staan er nu goed voor richting de komende dagen. Morgen is er aankomst bergop (op de slotklim naar Jebel Jais, red.) en dan kan er van alles gebeuren. Ik hoop dat we dan een paar sprintritten krijgen, gevolgd door een showdown op Jebel Hafeet.”

INEOS Grenadiers eindigde vandaag overigens als derde in de ploegentijdrit, op slechts drie tellen van Soudal-Quick-Step. “Dit is wat mij betreft de mooiste discipline in de wielersport”, is Plapp bijzonder enthousiast. “Ik denk niet dat mensen beseffen hoe mooi en spannend het kan zijn.”

Lees meer: Soudal Quick-Step klopt EF Education-EasyPost met één seconde in ploegentijdrit UAE Tour

De 22-jarige Australiër staat ook nog even stil bij de prestatie van de pas 19-jarige Britse neoprof Joshua Tarling, die zich vorig jaar bij de junioren nog wist te kronen tot wereldkampioen in het tijdrijden. “Joshua is de sterkste renner binnen onze ploeg. Het is zo’n ontzettend grote gast. Het is een voorrecht om hem in de ploeg te hebben. We hebben het hier over een toekomstige Filippo Ganna”, is Plapp vol lof.