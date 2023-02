Soudal Quick-Step klopt EF Education-EasyPost met één seconde in ploegentijdrit UAE Tour

Soudal Quick-Step heeft de ploegentijdrit in de UAE Tour gewonnen. De Belgische formatie was in Khalifa Port één seconde te snel voor EF Education-EasyPost, dat lang aan de leiding stond. INEOS Grenadiers eindigde op plek drie. Luke Plapp is dankzij de bonificatieseconden die hij maandag pakte de nieuwe leider.

Nadat de UAE Tour maandag begon met een ritzege voor Tim Merlier, ging de WorldTour-rittenkoers dinsdag verder met een ploegentijdrit. De teams moesten 17,3 vlakke kilometers afleggen van en naar Khalifa Port. UAE Emirates beet om 10.35 uur Nederlands-Belgische tijd het spits af. De ’thuisrijders’ hadden wat goed te maken, want in het waaiergeweld van de eerste etappe hadden klassementskopmannen Adam Yates en Jay Vine bijna een minuut verloren op onder anderen Remco Evenepoel.

Vine moet passen, EF klopt UAE

Vine zou vandaag opnieuw schade oplopen, want hij verloor in de laatste kilometers van de chronoproef de aansluiting met zijn ploeggenoten. Yates zat wel bij de eerste vier van UAE Emirates, die na 18 minuten en 33 seconden binnenkwamen. Het was afwachten wat dat waard zou zijn. In ieder geval klopten ze Groupama-FDJ, Tudor Pro Cycling, Alpecin-Deceuninck, AG2R Citroën en Israel-Premier Tech, de eerstvolgende ploegen die de tijdrit aflegden. Groupama-FDJ bleef wel in de buurt. Zij gaven tien seconden toe op de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De volgende ploeg op het parcours, EF Education-EasyPost, noteerde bij het tussenpunt na zo’n zeven kilometer de beste tijd. Het Amerikaanse team wist de snelheid erin te houden – na 17,3 kilometer lag het gemiddelde op 56,7 kilometer per uur – en klopte UAE Emirates zo met maar liefst vijftien seconden. In de fase die volgde, beten achtereenvolgens Intermarché-Circus-Wanty, Green Project-Bardiani CSF-Faizané en Movistar hun tanden stuk op de tijd van EF Education-EasyPost.

Soudal Quick-Step wint

Team DSM kwam vervolgens wel behoorlijk in de buurt: zij moesten negen tellen toegeven. Jayco-AlUla kwam nog vijf seconden dichter, maar de volgende ploegen – BORA-hansgrohe en Jumbo-Visma – verloren weer wat meer terrein. Zo had de Nederlandse ploeg negentien seconden meer nodig dan EF Education-EasyPost. De teleurstelling zal bij hen echter minder groot zijn geweest dan bij INEOS Grenadiers, dat slechts twee seconde tekort kwam.

Het was na Lotto Dstny en Astana Qazastan wachten op Bahrain Victorious en Soudal Quick-Step. Konden zij nog onder de toptijd duiken? Op het eerste tussenpunt vonden we beide ploegen alvast niet terug bij de eerste vijf. Bahrain Victorious reed wel een sterk tweede deel, maar kon EF Education-EasyPost niet kloppen. Soudal Quick-Step lukte dat wel. Zij deden na een laatste beurt van Remco Evenepoel één seconde beter dan de ploeg van Jonathan Vaughters.

Plapp

INEOS Grenadiers finishte dus op drie seconden van Soudal Quick-Step, maar levert wel de nieuwe klassementsleider af. Luke Plapp pakte maandag drie bonificatieseconden bij een tussensprint en staat daardoor in dezelfde tijd als Remco Evenepoel. Omdat de Australiër in de openingsrit een betere daguitslag noteerde, mag hij woensdag van start gaan in de rode leiderstrui.