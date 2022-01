Luke Plapp: “Ik had me geen betere start kunnen wensen”

Luke Plapp is de nieuwe Australische kampioen op de weg. De 21-jarige coureur wist zijn nieuwe werkgever INEOS Grenadiers in januari al een overwinning te bezorgen, door in Buninyong een solo van dertig kilometer af te ronden. “Ik had me geen betere start kunnen wensen”, vertelde Plapp na afloop in het flashinterview.

Plapp wist zo ook de nare smaak van het Australisch kampioenschap tijdrijden weg te spoelen. De talentvolle renner mocht eerder in de week na nauw coronacontact Tasmanië niet verlaten, waardoor hij zijn titel uit 2021 niet kon verdedigen. “Dat was jammer, maar om het dan goed te maken in de wegwedstrijd… Dat is een fantastisch gevoel. Het was al een tijdje een droom. Ik heb me echt geamuseerd.”

Geduld

Plapp vocht in de omgeving van Buninyong een duel uit met James Whelan. De ex-renner van EF Education-Nippo, die tegenwoordig uitkomt voor Team BridgeLane, reed een tijdje alleen voor de meute uit. Heel even leek Whelan op weg naar iets moois, maar dat was buiten Plapp gerekend. Die laatste koos met nog ruim dertig kilometer te gaan voor de tegenaanval, dichtte het gat naar de dappere Whelan en reed vervolgens weg op het laatste klimmetje richting de finish.

Plapp wist naar eigen zeggen zijn zenuwen in bedwang te houden, wat uiteindelijk de sleutel tot succes bleek. “Je leert van je fouten en ik wilde niet twee keer dezelfde fout maken. Ik denk dat ik heb geleerd van het kampioenschap van vorig jaar. Ik wist vandaag mijn geduld te bewaren”, aldus de nieuwe Australische kampioen.