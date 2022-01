Beloftevolle Luke Plapp soleert naar Australische wegtitel

Luke Plapp mag zich een jaar lang Australisch kampioen op de weg noemen. De 21-jarige neoprof van INEOS Grenadiers wist in de omgeving van Buninyong een solo van maar liefst dertig kilometer tot een goed einde te brengen. James Whelan pakte het zilver, de bronzen medaille ging naar Brendan Johnston.

Enkele dagen na het Australisch kampioenschap tijdrijden, gewonnen door Jumbo-Visma-aanwinst Rohan Dennis, konden de renners zich opmaken voor de wegwedstrijd. Dat gebeurde overigens bijna zonder Plapp. De jonge Australiër mocht eerder in de week na nauw coronacontact Tasmanië niet verlaten, waardoor hij zijn titel niet kon verdedigen op het Australisch kampioenschap tegen de klok.

Het werd voor Plapp ook een race tegen de klok om op tijd in Australië te zijn voor de wegwedstrijd, maar de beloftevolle renner wist toch op tijd de trip te maken. De nieuwe aanwinst van INEOS Grenadiers stond kortom met de nodige revanchegevoelens aan de start en wist de wedstrijd ook naar zich toe te trekken. Aanvankelijk leek Whelan, tegenwoordig uitkomend voor Team BridgeLane, nog op weg naar de titel.

Luke Plapp inaugura il 2022 del ciclismo su strada diventando Campione australiano. Questo è l’attacco decisivo, ai danni di James Whelan. Già stagista per metà 2021 con la Ineos, l’anno scorso a crono fu Campione nazionale e vice-Campione del mondo U23.pic.twitter.com/nrW677nxMJ — Marco D’Onorio (@Laemmedimarco) January 16, 2022

Plapp heeft geen medelijden met Whelan

De oud-renner van EF Education-Nippo koos al snel het hazenpad en wist in z’n eentje een mooie voorsprong uit te bouwen. Plapp rook het gevaar en besloot op een bepaald moment in de wedstrijd in de tegenaanval te gaan. De hardrijder, vorig jaar al Australisch kampioen in het tijdrijden, reed weg van de tegenstand en had niet veel later Whelan in het vizier. Op de flanken van het laatste klimmetje van de dag ging Plapp op en over de moegestreden Whelan.

Het bleek vervolgens een koud kunstje voor Plapp om de resterende kilometers naar Buninyong solo af te werken. De nieuwe wielersensatie uit Australië had alle tijd om een zegegebaar te bedenken en begint zo op de best mogelijke manier aan zijn profavontuur in dienst van INEOS Grenadiers. De dappere Whelan wist in de schaduw van Plapp nog een zilveren medaille in de wacht te slepen, de relatief onbekende Brendan Johnston was goed voor brons.

Met Luke Durbridge, Chris Harper en Benjamin Dyball finishten er nog wat bekende namen in de top-10.

Nicole Frain zet topfavorietes een hak Bij de vrouwen ging de zege naar een echte outsider. De 29-jarige Nicole Frain, uitkomend voor de bescheiden formatie Roxsolt Liv Sram, bleef na een wedstrijd van net iets meer dan honderd kilometer topfavoriete Grace Brown en de nog maar 18-jarige Alyssa Polites voor. Die laatste kreeg niet alleen maar een bronzen medaille omgehangen. Polites kroonde zich ook tot Australische kampioene bij de beloften. Frain slaagde er in de finale in om uit de greep te blijven van een achtervolgend groepje van een tiental rensters. Het is voor Frain de eerste zege op professioneel niveau. “Ik zat vooraan in de laatste ronde en ik vertrouwde op mijn bochtenwerk. Ik wist dat ik all-in moest gaan bij een klein gaatje. ‘Het is nu of nooit’, dacht ik toen. Het duurde even vooraleer ik realiseerde dat het allemaal echt was”, klonk het na afloop. Race winner Nicole Frain of Australia poses on the podium ceremony after the Australian Cycling National Championships 2022 – Women’s U23 and Elite Road Race a 104,4km race from Buninyong to Buninyong. 📷Getty Images #RoadNats22 pic.twitter.com/i518yPy9zt — Cycling_360 (@cycling_360) January 16, 2022