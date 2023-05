Lamperti snelt naar derde ritzege in Tour of Japan, nieuwe ereplaats voor Meijers

De voorlaatste etappe van de Tour of Japan, met aankomst in Sagamihara, is gewonnen door Luke Lamperti. De 20-jarige Amerikaan van Trinity Racing boekte in de sprint alweer zijn derde ritzege. Jeroen Meijers moest genoegen nemen met een nieuwe ereplaats: de Nederlander kwam als vierde over de streep.

De voorlaatste rit van de Tour of Japan (2.1) was slechts 107,5 kilometer lang en speelde zich af in de omgeving van start- en finishplaats Sagamihara. De renners werkten zeven keer een lokale ronde af, met telkens een kort klimmetje (600 meter aan 5,2%) als mogelijke scherprechter. Het parcours bleek echter niet selectief genoeg en dus gingen we na ruim twee uur koers toch gewoon sprinten om de overwinning.

De laatste kilometer in Sagamihara liep echter wel vervelend omhoog en dit bleek spek naar de bek van Luke Lamperti. De jonge Amerikaan, die eerder al de beste was in de proloog en de vierde rit, won afgetekend de sprint. De Spanjaard Benjamín Prades werd tweede, de Japanner Atsushi Oka derde. Jeroen Meijers eindigde – voor de vierde keer in deze Tour of Japan – in de top-5. De Nederlander werd dit keer vierde.

In het algemeen klassement gaat de Australiër Nathan Earle, na zijn machtsontplooiing op Mount Fuji, nog altijd aan de leiding. De renner van JCL Team UKYO heeft een op het oog geruststellende voorsprong op zijn landgenoot Benjamin Dyball. Earle hoeft zich morgen normaal gesproken geen zorgen meer te maken over zijn positie in het algemeen klassement.

De slotrit speelt zich namelijk af in miljoenenstad Tokio, is biljartvlak en nodigt dus uit tot een massasprint.