Lukas Pöstlberger: “Verrast dat ik de gele trui nog heb”

Lukas Pöstlberger heeft zichzelf in de tijdrit van het Critérium du Dauphiné verrast. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe werd negende in de chrono en hield ten opzichte van Alexey Lutsenko exact één seconde over om de gele leiderstrui te behouden. “Dit was de tijdrit van mijn leven”, lacht hij na afloop.

“Het lijkt erop alsof de gele trui vleugels geeft”, zegt hij. “Ik was blij toen ik het parcours zag, vanwege de technische stukken en de heuvelachtige wegen. Het waren niet echt vlakke wegen, wat in het voordeel van de echte tijdritspecialisten was geweest.”

“Ik heb veel risico genomen in de afdalingen, om zo krachten te sparen voor de zware stroken. Ik kon in het laatste stuk, met wind in de zij, ook naar een grotere plaat schakelen. Ik denk dat dat de sleutel was tot het succes. Maar uiteindelijk ben ik wel verrast dat ik de gele trui nog heb”, aldus Pöstlberger.

In het klassement volgt Lutsenko nu op één seconde van Pöstlberger. Daarachter volgen Kasper Asgreen en Ion Izagirre op negen tellen van de gele trui. “We moeten donderdag uitkijken voor de bonificatieseconden onderweg, maar de kans bestaat dat ik de trui nog een dag kan dragen”, vertelt de leider.